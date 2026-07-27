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Descontinuado
Lâminas SteelPrecision
Sensor Power Adapt
Cabeças flexíveis 360-D
Aparador de patilhas integrado
Potentes, mas suaves, as 45 lâminas SteelPrecision autoafiáveis desta máquina de barbear Philips completam até 90 000 ações de corte por minuto, cortando mais pelos por passagem** para um acabamento perfeito e confortável.
A máquina de barbear elétrica dispõe de sensor inteligente de pelos faciais que lê a densidade dos pelos 125 vezes por segundo. A tecnologia adapta-se automaticamente ao poder de corte para um barbear suave e sem esforço.
Concebida para seguir os contornos do seu rosto, esta máquina de barbear elétrica Philips possui cabeças totalmente flexíveis que rodam 360° para um barbear cuidado e confortável.
4.3
de 5
3606
Críticas
86%
recomendam este produto
27/07/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto de excelente qualidade e desempenho
Sou cliente PHILIPS há mais de 10 anos e esta é a melhor máquina de barbear. Mesmo com barba de 5 dias ou mais, os pêlos saem com facilidade. Basta encostar ao rosto e fazer movimentos circulares. Mesmo nas zonas onde a barba é mais difícil, o desempenho é superior. A pele fica macia, sem pêlos e sem cortes. Os materiais e o design da máquina são excelentes. Ruído reduzido e esteticamente bem conseguida. O sistema de limpeza ainda não experimentei, mas é extremamente eficaz, pois permite uma limpeza das lâminas superior, preparando-as para a próxima utilização. Fazer a barba tornou-se um prazer ainda maior pela experiência que esta máquina nos dá. 1 máquina pequena e poderosa, que transforma o momento de fazer a barba. Estou extremamente satisfeito. Recomendo a todos os homens que têm uma barba densa e pele sensível. Não se irão arrepender.
Pontos positivos
Excelente desempenho e qualidade. Design e experiência do utilizador superior.
Pontos negativos
Não encontrei desvantagens.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5885/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2026-05-26
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5885/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2026-05-26
Escanhoado
06/03/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto excelente
Excelente comportamento da máquina de barbear da Pillips
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5898/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5898/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Fuzos86
06/02/2026
Portugal
Comprador verificado
O produto é excelente
Satisfação total,um barbear suave, preciso,em todos os contornos do rosto. Recomendo vivamente a todos.
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5887/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5887/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
Testado em comparação com a Philips Series 3000.