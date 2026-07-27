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Descontinuado

Shaver series 5000Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

S5588/30

4.3
| (3604) Críticas | 86% recomendam este produto
Barbear eficaz e suave para a pele
A Philips Series 5000 proporciona um barbear eficaz, cortando agora ainda mais pelos a cada passagem*. Equipada com tecnologia SkinIQ avançada, a máquina de barbear deteta e adapta-se à densidade do pelo, para um maior conforto da pele.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

com tecnologia SkinIQ

Barbear eficaz e suave para a pele

  • Lâminas SteelPrecision

  • Sensor Power Adapt

  • Cabeças flexíveis 360-D

  • Aparador de patilhas integrado

Mais desempenho de corte em cada passagem

Mais desempenho de corte em cada passagem

Potentes, mas suaves, as 45 lâminas SteelPrecision autoafiáveis desta máquina de barbear Philips completam até 90 000 ações de corte por minuto, cortando mais pelos por passagem** para um acabamento perfeito e confortável.

Uma máquina de barbear com o poder de domar barbas

Uma máquina de barbear com o poder de domar barbas

A máquina de barbear elétrica dispõe de sensor inteligente de pelos faciais que lê a densidade dos pelos 125 vezes por segundo. A tecnologia adapta-se automaticamente ao poder de corte para um barbear suave e sem esforço.

Segue os contornos do seu rosto

Segue os contornos do seu rosto

Concebida para seguir os contornos do seu rosto, esta máquina de barbear elétrica Philips possui cabeças totalmente flexíveis que rodam 360° para um barbear cuidado e confortável.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

3604

Críticas

86%

recomendam este produto

27/07/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto de excelente qualidade e desempenho

Sou cliente PHILIPS há mais de 10 anos e esta é a melhor máquina de barbear. Mesmo com barba de 5 dias ou mais, os pêlos saem com facilidade. Basta encostar ao rosto e fazer movimentos circulares. Mesmo nas zonas onde a barba é mais difícil, o desempenho é superior. A pele fica macia, sem pêlos e sem cortes. Os materiais e o design da máquina são excelentes. Ruído reduzido e esteticamente bem conseguida. O sistema de limpeza ainda não experimentei, mas é extremamente eficaz, pois permite uma limpeza das lâminas superior, preparando-as para a próxima utilização. Fazer a barba tornou-se um prazer ainda maior pela experiência que esta máquina nos dá. 1 máquina pequena e poderosa, que transforma o momento de fazer a barba. Estou extremamente satisfeito. Recomendo a todos os homens que têm uma barba densa e pele sensível. Não se irão arrepender.

Pontos positivos

Excelente desempenho e qualidade. Design e experiência do utilizador superior.

Pontos negativos

Não encontrei desvantagens.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5885/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2026-05-26

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5885/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2026-05-26

06/03/2026

Portugal

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Comprador verificado

Produto excelente

Excelente comportamento da máquina de barbear da Pillips

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5898/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

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06/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto é excelente

Satisfação total,um barbear suave, preciso,em todos os contornos do rosto. Recomendo vivamente a todos.

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5887/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Testado em comparação com a Philips Series 3000.