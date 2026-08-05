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Descontinuado
Revestimento SkinGlide protetor
Lâminas SteelPrecision
Sensor Motion Control
Cabeças flexíveis 360-D
Existe um revestimento protetor entre as cabeças da máquina de barbear e a sua pele. Composto por até 2000 microesferas por milímetro quadrado, reduz a fricção sobre a pele em 25%*, para minimizar a irritação.
Potentes, mas suaves, as 45 lâminas SteelPrecision autoafiáveis desta máquina de barbear Philips completam até 90 000 ações de corte por minuto, cortando mais pelos por passagem** para um acabamento perfeito e confortável.
Uma tecnologia de deteção de movimento da máquina de barbear elétrica acompanha a forma como se barbeia e orienta-o para uma técnica mais eficiente. Depois de apenas três sessões de barbear, a maioria dos homens desenvolveu uma melhor técnica de barbear com menos passagens***.
4.3
de 5
2959
Críticas
85%
recomendam este produto
ruimola
05/08/2026
Portugal
Comprador verificado
muito bom
superou as minhas expectativas, pois usava outra marca.
Pontos positivos
polivalente na utilização
Pontos negativos
até agora nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/58 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2026-06-26
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/58 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2026-06-26
13/07/2026
Portugal
Produto excelente
Boa tarde Pela 1 vez que utilizo esta máquina de barbear é to Obrigado Philips
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7886/35 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2026-07-13
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7886/35 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2026-07-13
B. da Silva
19/06/2026
Portugal
Comprador verificado
Muito bom novo actual produto.
Há mais de 50 anos que tentei fazer a barba com barbeadora eléctrica, nunca tendo conseguido adaptar-me. Como gosto da barba, no meu caso dura, "bem feita", quase escanhoada, a m/ pele (muito sensível) ficava irritadíssima. Experimentei agora, com este V. produto mais recente e já não mquero outra coisa. Barba bem feita e pele em bom estado!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7882/54 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2026-04-15
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7882/54 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2026-04-15
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
em comparação com material sem revestimento
Testado em comparação com a Philips Series 3000.
Com base nos utilizadores da série S7000 e da aplicação GroomTribe da Philips em 2019.
Comparação de resíduos de barbear após a utilização de líquido de limpeza vs. água na recarga