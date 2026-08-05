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  • Barbear rente, proteção avançada da pele
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Descontinuado

Shaver series 7000Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

S7782/50

4.3
| (2959) Críticas | 85% recomendam este produto
Barbear rente, proteção avançada da pele
A Philips Series 7000 desliza suavemente sobre a sua pele, cortando cada pelo rente, mesmo em barbas de 3 dias. Equipada com tecnologia SkinIQ avançada, a máquina de barbear deteta, adapta-se à densidade do pelo e orienta o movimento correto, para um maior conforto da pele.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

com tecnologia SkinIQ

Barbear rente, proteção avançada da pele

  • Revestimento SkinGlide protetor

  • Lâminas SteelPrecision

  • Sensor Motion Control

  • Cabeças flexíveis 360-D

Uma máquina de barbear que reduz a fricção para minimizar a irritação

Uma máquina de barbear que reduz a fricção para minimizar a irritação

Existe um revestimento protetor entre as cabeças da máquina de barbear e a sua pele. Composto por até 2000 microesferas por milímetro quadrado, reduz a fricção sobre a pele em 25%*, para minimizar a irritação.

Mais desempenho de corte em cada passagem

Mais desempenho de corte em cada passagem

Potentes, mas suaves, as 45 lâminas SteelPrecision autoafiáveis desta máquina de barbear Philips completam até 90 000 ações de corte por minuto, cortando mais pelos por passagem** para um acabamento perfeito e confortável.

Orienta-o para conseguir uma técnica de barbear melhorada

Orienta-o para conseguir uma técnica de barbear melhorada

Uma tecnologia de deteção de movimento da máquina de barbear elétrica acompanha a forma como se barbeia e orienta-o para uma técnica mais eficiente. Depois de apenas três sessões de barbear, a maioria dos homens desenvolveu uma melhor técnica de barbear com menos passagens***.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

2959

Críticas

85%

recomendam este produto

05/08/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

muito bom

superou as minhas expectativas, pois usava outra marca.

Pontos positivos

polivalente na utilização

Pontos negativos

até agora nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/58 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2026-06-26

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/58 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2026-06-26

13/07/2026

Portugal

Portugal

Produto excelente

Boa tarde Pela 1 vez que utilizo esta máquina de barbear é to Obrigado Philips

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7886/35 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2026-07-13

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7886/35 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2026-07-13

19/06/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito bom novo actual produto.

Há mais de 50 anos que tentei fazer a barba com barbeadora eléctrica, nunca tendo conseguido adaptar-me. Como gosto da barba, no meu caso dura, "bem feita", quase escanhoada, a m/ pele (muito sensível) ficava irritadíssima. Experimentei agora, com este V. produto mais recente e já não mquero outra coisa. Barba bem feita e pele em bom estado!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7882/54 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2026-04-15

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7882/54 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2026-04-15

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. em comparação com material sem revestimento

  2. Testado em comparação com a Philips Series 3000.

  3. Com base nos utilizadores da série S7000 e da aplicação GroomTribe da Philips em 2019.

  4. Comparação de resíduos de barbear após a utilização de líquido de limpeza vs. água na recarga