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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Lâminas SteelPrecision
Sensor Power Adapt
Cabeças flexíveis 360-D
Aparador de patilhas integrado
Garantia até 5 anos**
Com até 90 000 ações de corte por minuto, as lâminas SteelPrecision cortam mais pelos por passagem, para um barbear rente e eficiente. As 45 lâminas de alto desempenho são autoafiadas e fabricadas na Europa, para um desempenho de corte fiável, barbear após barbear.
Este sensor inteligente lê a densidade do pelo 250 vezes por segundo e adapta automaticamente a potência à medida que se barbeia. Ajuda a máquina de barbear a responder de forma eficiente a áreas mais espessas ou densas, para obter um barbear suave e sem esforço com um conforto consistente.
As cabeças totalmente flexíveis rodam 360° para se manterem em contacto com as curvas do seu rosto e cabeça. Isto ajuda a obter um barbear completo com maior conforto, mesmo em áreas difíceis, como o pescoço e a linha do queixo.
4.3
de 5
3604
Críticas
86%
recomendam este produto
27/07/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto de excelente qualidade e desempenho
Sou cliente PHILIPS há mais de 10 anos e esta é a melhor máquina de barbear. Mesmo com barba de 5 dias ou mais, os pêlos saem com facilidade. Basta encostar ao rosto e fazer movimentos circulares. Mesmo nas zonas onde a barba é mais difícil, o desempenho é superior. A pele fica macia, sem pêlos e sem cortes. Os materiais e o design da máquina são excelentes. Ruído reduzido e esteticamente bem conseguida. O sistema de limpeza ainda não experimentei, mas é extremamente eficaz, pois permite uma limpeza das lâminas superior, preparando-as para a próxima utilização. Fazer a barba tornou-se um prazer ainda maior pela experiência que esta máquina nos dá. 1 máquina pequena e poderosa, que transforma o momento de fazer a barba. Estou extremamente satisfeito. Recomendo a todos os homens que têm uma barba densa e pele sensível. Não se irão arrepender.
Pontos positivos
Excelente desempenho e qualidade. Design e experiência do utilizador superior.
Pontos negativos
Não encontrei desvantagens.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5885/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2026-05-26
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5885/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2026-05-26
Escanhoado
06/03/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto excelente
Excelente comportamento da máquina de barbear da Pillips
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5898/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5898/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Fuzos86
06/02/2026
Portugal
Comprador verificado
O produto é excelente
Satisfação total,um barbear suave, preciso,em todos os contornos do rosto. Recomendo vivamente a todos.
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5887/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5887/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
Testado em comparação com a Philips Series 3000.
2 anos de garantia + 3 anos de extensão após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra.