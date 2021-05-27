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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Anéis SkinGlide
Lâminas GentlePrecision
Sensor BeardAdapt
Plano de barbear pessoal
Experimente o suave deslizar da tecnologia avançada de microesferas da Philips. Inspirados nos princípios de deslizamento na aerodinâmica, os anéis da máquina de barbear são revestidos com milhares de esferas pequenas, tipo vidro, para o máximo conforto da pele.
A máquina de barbear elétrica para pele sensível está equipada com lâminas GentlePrecision para minimizar os atos de puxar e arrastar a pele e as passagens repetitivas, mesmo quando é utilizada em barbas de 3 dias.
Esta máquina de barbear elétrica inclui um sensor BeardAdapt que lê a densidade da sua barba e ajusta automaticamente a potência para a tarefa em execução. Simples e eficaz.
4.3
de 5
621
Críticas
86%
recomendam este produto
Oscars
27/05/2021
Portugal
Comprador verificado
Top
Superou as expectativas Top Equipamento de qualidade superior
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7970/17 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7970/17 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
saguiar
01/03/2021
Portugal
Fantástica
A máquina tem um excelente e preciso corte. É muito suave para a pele. O bluetooth e a aplicação "Groom Tribe" é uma mais valia.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7960/17 Wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7960/17 Wet and dry electric shaver
Josearts
06/02/2021
Portugal
Comprador verificado
Óptimo Produto
Estou muito satisfeito com a máquina de barbear. Recomendo.
Pontos positivos
Muito bem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7930/16 Wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7930/16 Wet and dry electric shaver