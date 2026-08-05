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  • Barbear apurado, proteção avançada da pele
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-30% com SHAVE30

Shaver series 7000Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

S7887/58

4.3
| (2959) Críticas | 85% recomendam este produto
Barbear apurado, proteção avançada da pele
A Philips Series 7000 desliza suavemente sobre a sua pele, cortando cada pelo rente, mesmo em barbas de 3 dias. Equipada com tecnologia SkinIQ avançada, a máquina de barbear deteta, adapta-se à densidade da barba e orienta o movimento correto, para um maior conforto da pele.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

com tecnologia SkinIQ

Barbear apurado, proteção avançada da pele

  • Revestimento Nano SkinGlide

  • Lâminas SteelPrecision

  • Sensor Motion Control

  • Cabeças flexíveis 360-D

  • Garantia até 5 anos*****

Ajuda a reduzir a fricção para um maior conforto da pele

Ajuda a reduzir a fricção para um maior conforto da pele

Entre as cabeças de corte e a pele existe um revestimento protetor que ajuda a máquina de barbear a deslizar de forma mais suave. Fabricada com até 250 000 microesferas de tecnologia por centímetro quadrado, melhora o deslize na pele até 30%*** para ajudar a minimizar a irritação e a proporcionar um barbear diário confortável.

Corte rente e eficiente em cada passagem

Corte rente e eficiente em cada passagem

Com até 90 000 ações de corte por minuto, as lâminas SteelPrecision cortam mais pelos por passagem, para um barbear rente e eficiente. As 45 lâminas de alto desempenho são autoafiadas e fabricadas na Europa, para um desempenho de corte fiável, barbear após barbear.

Orienta-o para conseguir uma melhor técnica com menos passagens

Orienta-o para conseguir uma melhor técnica com menos passagens

A tecnologia de deteção de movimento acompanha a forma como se barbeia e orienta-o para um movimento mais eficiente. Depois de apenas três sessões de barbear, a maioria dos homens desenvolveu uma melhor técnica de barbear com menos passagens****, ajudando a melhorar o conforto e a consistência na sua rotina diária.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

2959

Críticas

85%

recomendam este produto

05/08/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

muito bom

superou as minhas expectativas, pois usava outra marca.

Pontos positivos

polivalente na utilização

Pontos negativos

até agora nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/58 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2026-06-26

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/58 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2026-06-26

13/07/2026

Portugal

Portugal

Produto excelente

Boa tarde Pela 1 vez que utilizo esta máquina de barbear é to Obrigado Philips

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7886/35 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2026-07-13

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7886/35 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2026-07-13

19/06/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito bom novo actual produto.

Há mais de 50 anos que tentei fazer a barba com barbeadora eléctrica, nunca tendo conseguido adaptar-me. Como gosto da barba, no meu caso dura, "bem feita", quase escanhoada, a m/ pele (muito sensível) ficava irritadíssima. Experimentei agora, com este V. produto mais recente e já não mquero outra coisa. Barba bem feita e pele em bom estado!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7882/54 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2026-04-15

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7882/54 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2026-04-15

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. em comparação com material sem revestimento

  2. Testado em comparação com a Philips Series 3000.

  3. Com base nos utilizadores da série S7000 e da aplicação GroomTribe da Philips em 2019

  4. ao comparar resíduos de barbear após a utilização de líquido de limpeza vs. água na recarga

  5. 2 anos de garantia + 3 anos de extensão após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra.