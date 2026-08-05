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Revestimento Nano SkinGlide
Lâminas SteelPrecision
Sensor Motion Control
Cabeças flexíveis 360-D
Garantia até 5 anos*****
Entre as cabeças de corte e a pele existe um revestimento protetor que ajuda a máquina de barbear a deslizar de forma mais suave. Fabricada com até 250 000 microesferas de tecnologia por centímetro quadrado, melhora o deslize na pele até 30%*** para ajudar a minimizar a irritação e a proporcionar um barbear diário confortável.
Com até 90 000 ações de corte por minuto, as lâminas SteelPrecision cortam mais pelos por passagem, para um barbear rente e eficiente. As 45 lâminas de alto desempenho são autoafiadas e fabricadas na Europa, para um desempenho de corte fiável, barbear após barbear.
A tecnologia de deteção de movimento acompanha a forma como se barbeia e orienta-o para um movimento mais eficiente. Depois de apenas três sessões de barbear, a maioria dos homens desenvolveu uma melhor técnica de barbear com menos passagens****, ajudando a melhorar o conforto e a consistência na sua rotina diária.
4.3
de 5
2959
Críticas
85%
recomendam este produto
ruimola
05/08/2026
Portugal
Comprador verificado
muito bom
superou as minhas expectativas, pois usava outra marca.
Pontos positivos
polivalente na utilização
Pontos negativos
até agora nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/58 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2026-06-26
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7887/58 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2026-06-26
13/07/2026
Portugal
Produto excelente
Boa tarde Pela 1 vez que utilizo esta máquina de barbear é to Obrigado Philips
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7886/35 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2026-07-13
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7886/35 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2026-07-13
B. da Silva
19/06/2026
Portugal
Comprador verificado
Muito bom novo actual produto.
Há mais de 50 anos que tentei fazer a barba com barbeadora eléctrica, nunca tendo conseguido adaptar-me. Como gosto da barba, no meu caso dura, "bem feita", quase escanhoada, a m/ pele (muito sensível) ficava irritadíssima. Experimentei agora, com este V. produto mais recente e já não mquero outra coisa. Barba bem feita e pele em bom estado!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7882/54 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2026-04-15
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7882/54 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2026-04-15
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
em comparação com material sem revestimento
Testado em comparação com a Philips Series 3000.
Com base nos utilizadores da série S7000 e da aplicação GroomTribe da Philips em 2019
ao comparar resíduos de barbear após a utilização de líquido de limpeza vs. água na recarga
2 anos de garantia + 3 anos de extensão após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra.