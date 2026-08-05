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Recondicionado
Este produto é recondicionado e foi testado pela nossa equipa. Saber mais
Revestimento SkinGlide protetor
Lâminas SteelPrecision
Sensor Motion Control
Cabeças flexíveis 360-D
Os produtos recondicionados da Philips são cuidadosamente renovados de acordo com elevados padrões de qualidade, dando uma segunda vida aos produtos devolvidos. Oferecem uma forma mais sustentável e económica de optar pela qualidade Philips, com a confiança de uma garantia de 2 anos e assistência total ao cliente.
Entre as cabeças de corte e a pele existe um revestimento protetor que ajuda a máquina de barbear a deslizar de forma mais suave. Fabricada com até 250 000 microesferas de tecnologia por centímetro quadrado, melhora o deslize na pele até 30%*** para ajudar a minimizar a irritação e a proporcionar um barbear diário confortável.
Com até 90 000 ações de corte por minuto, as lâminas SteelPrecision cortam mais pelos por passagem, para um barbear rente e eficiente. As 45 lâminas de alto desempenho são autoafiadas e fabricadas na Europa, para um desempenho de corte fiável, barbear após barbear.
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
em comparação com material sem revestimento
Testado em comparação com a Philips Series 3000.
Com base nos utilizadores da série S7000 e da aplicação GroomTribe da Philips em 2019.
Comparação de resíduos de barbear após a utilização de líquido de limpeza vs. água na recarga