Ajuda a reduzir a fricção para um maior conforto da pele

Entre as cabeças de corte e a pele existe um revestimento protetor que ajuda a máquina de barbear a deslizar de forma mais suave. Fabricada com até 250 000 microesferas de tecnologia por centímetro quadrado, melhora o deslize na pele até 30%*** para ajudar a minimizar a irritação e a proporcionar um barbear diário confortável.