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  • Barbear mais apurado*, proteção avançada da pele
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Barbear mais apurado*, proteção avançada da pele
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Recondicionado

Shaver series 7000Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco renov.

S7788/55R1

4.3
| (2959) Críticas | 85% recomendam este produto
Barbear mais apurado*, proteção avançada da pele
A Philips Series 7000 foi concebida para quem se barbeia diariamente e pretende um barbeado rente e confortável com proteção adicional para a pele. Graças à avançada tecnologia SkinIQ, guia os seus movimentos para uma melhor tecnologia e menos passagens, mesmo numa barba de 3 dias.
Ver todos os benefícios

Este produto é recondicionado e foi testado pela nossa equipa. Saber mais

Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

com tecnologia SkinIQ

Barbear mais apurado*, proteção avançada da pele

  • Revestimento SkinGlide protetor

  • Lâminas SteelPrecision

  • Sensor Motion Control

  • Cabeças flexíveis 360-D

Utilize menos. Reutilize mais.

Utilize menos. Reutilize mais.

Os produtos recondicionados da Philips são cuidadosamente renovados de acordo com elevados padrões de qualidade, dando uma segunda vida aos produtos devolvidos. Oferecem uma forma mais sustentável e económica de optar pela qualidade Philips, com a confiança de uma garantia de 2 anos e assistência total ao cliente.

Ajuda a reduzir a fricção para um maior conforto da pele

Ajuda a reduzir a fricção para um maior conforto da pele

Entre as cabeças de corte e a pele existe um revestimento protetor que ajuda a máquina de barbear a deslizar de forma mais suave. Fabricada com até 250 000 microesferas de tecnologia por centímetro quadrado, melhora o deslize na pele até 30%*** para ajudar a minimizar a irritação e a proporcionar um barbear diário confortável.

Corte rente e eficiente em cada passagem

Corte rente e eficiente em cada passagem

Com até 90 000 ações de corte por minuto, as lâminas SteelPrecision cortam mais pelos por passagem, para um barbear rente e eficiente. As 45 lâminas de alto desempenho são autoafiadas e fabricadas na Europa, para um desempenho de corte fiável, barbear após barbear.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. em comparação com material sem revestimento

  2. Testado em comparação com a Philips Series 3000.

  3. Com base nos utilizadores da série S7000 e da aplicação GroomTribe da Philips em 2019.

  4. Comparação de resíduos de barbear após a utilização de líquido de limpeza vs. água na recarga