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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
S792/06
Tecnologia Lift & Cut
Lâminas duplas SteelPrecision
Cabeças flexíveis 4D
Motor magnético potente
A nossa tecnologia patenteada Lift & Cut levanta suavemente o pelo da sua raiz para o cortar com precisão até 0,00 mm para um barbear apurado ao nível da pele. A precisão no seu melhor.
As nossas lâminas Dual SteelPrecision rotativas de 360° apanham o pelo que cresce em diferentes direções. Com 4 000 000 milhões de movimentos de corte por minuto, garantem um barbear rápido em qualquer altura e em qualquer lugar.
Concebidas para minimizar a irritação da pele, as cabeças flexíveis 4D fletem e oscilam em quatro direções para um contacto perfeito com a pele, mesmo em áreas difíceis, garantindo um barbear confortável.
4.1
de 5
18
Críticas
sukidog
07/08/2026
United Kingdom
Comprador verificado
Travel razor
The size of the unit, plus its accessories makes it ideal for use outside of the home. It takes up so little space. The closeness of the shave amazed me - far better than my current series 5000. Its quiet in operatation too.
Esta avaliação foi feita para Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Date of Use 2026-06-15
Esta avaliação foi feita para Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Date of Use 2026-06-15
Jandrick
22/02/2026
United Kingdom
Comprador verificado
Compact Razor
This is a great trade razor that really does the job. Very close shave as good as the lager models of electric razors. Quick to charge either with cable or wireless with charge pad. So quiet I cam bearly hear the motor running. Ideal for travel or everyday use, can be used wet or dry. The added bonus of a nose trimer also, this razor is just perfect for the man about town.
Esta avaliação foi feita para Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Esta avaliação foi feita para Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Kreeke
19/06/2026
Nederland
Parte da promoção
Compact, licht en perfect voor onderweg
Ideaal voor op vakantie, waarvoor ik hem heb aangeschaft. Door het compacte formaat is dit een superfijn apparaatje om mee te nemen. Wat meteen opvalt, is hoe prettig hij in de hand ligt en dat hij niet al te zwaar aanvoelt. Het aan- en uitzetten was in het begin even wennen, omdat het niet met drukknoppen werkt maar met een lichte aanraking en veegbeweging, een soort touch- en swipebediening. Eenmaal gewend werkt dat eigenlijk prima. Het scheert mooi glad en je hoeft er niet hard op de huid te drukken. Ook nat scheren is mogelijk en schoonmaken gaat echt heel makkelijk. De bijgeleverde neustrimmer werkt verrassend goed en het wisselen van het opzetstuk gaat zonder gedoe. Daarnaast wordt hij geleverd met een luxe beschermhoes die degelijk aanvoelt en magnetisch sluit. Ook het afdekkapje klikt stevig vast dankzij de magnetische sluiting, waardoor het niet zomaar loskomt. Het grootste pluspunt vind ik het snelladen, in slechts 5 minuten heeft het apparaat genoeg acculading voor een scheerbeurt. Handig als ik hem even vergeten ben op te laden.
Pontos positivos
Fijn compact formaat ideaal voor op reis, ligt prettig in de hand, gemakkelijk schoon te maken, luxe accessoires, handige snellaadfunctie
Pontos negativos
Geen fysieke knoppen, touch- en swipebediening is even wennen maar werkt prettig
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-01
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-01
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
com um barbear diário de 2,5 min