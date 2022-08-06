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S793/06
S791/06
S792/06
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
Lâminas NanoTech DualPrecision
Compatível com as séries S8000, S9000 e i9000
Compatíveis com a série S9000 Prestige
Compatíveis com a série i9000 Prestige
As lâminas NanoTech DualPrecision cortam com precisão ao nível da pele (até -0,08 mm abaixo da pele), realizando até 165 000 ações de corte por minuto. As 72 lâminas de alto desempenho têm afiação automática e são fabricadas na Europa.
Verifique a parte de trás da pega da máquina de barbear para confirmar qual é a cabeça de substituição. Precisa de ajuda? Visite philips.com/accessories
1. Prima os botões de libertação e retire o suporte da cabeça de corte. 2. Rode os anéis de retenção para a esquerda e retire-os. 3. Retire as cabeças de corte usadas e coloque as de substituição (os entalhes devem encaixar exatamente nas saliências). 4. Volte a colocar os anéis de retenção e rode-os para a direita até ouvir um clique. 5. Introduza novamente o suporte de corte e feche-o.
4.1
de 5
109
Críticas
81%
recomendam este produto
Utilizador1234
06/08/2022
Portugal
Excelente produto. Topo de gama.
Das poucas vezes que utilizei a maquina de barbear, deu para perceber a enorme diferença para melhor no barbear. Corta o pelo muito rente, sem irritação e com grande conforto, mesmo nos sítios mais dificeis. O resultado é um barbear impecável, muito proximo do barbear efetuado com laminas. Das melhores máquinas que já experimentei. Recomendo vivamente.
Pontos positivos
Barbear preciso, apurado e confortável.
Pontos negativos
Nenhuma.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH91 SH91/50 Cabeças de corte de substituição
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH91 SH91/50 Cabeças de corte de substituição
23/04/2026
España
Comprador verificado
Cambio de cabezales
Cambiar los cabezales de la afeitadora siempre a tiempo es la mejor solución para un afeitado suave sin tirones y muy apurado y preciso
Esta avaliação foi feita para SH91 SH91/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Date of Use 2026-02-10
Esta avaliação foi feita para SH91 SH91/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Date of Use 2026-02-10
Pip's
09/01/2026
United Kingdom
Comprador verificado
It does the job superbly
Lovely shaver it's the 2nd one I've had, It's shaves a lot closer than the old one with the pressure setting, the skin is smooth after the shave. The blue tooth setting is very handy. The only winge I have is why does does the display screen stay on so long after I've turned the shaver off ???. Wasting the battery life. Brilliant product, love it Take care Pip
Pontos positivos
Does the job
Pontos negativos
Can't think of any
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads
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