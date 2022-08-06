ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear

SH91Cabeças de corte de substituição

SH91/50

4.1
| (109) Críticas | 81% recomendam este produto
Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
Num período de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%.
Ver todos os benefícios
Produtos compatíveis
Philips Shaver 700 Series

Philips Shaver 700 Series
Máquina de barbear elétrica compacta a húmido e seco

S793/06

Philips Shaver 700 Series

Philips Shaver 700 Series
Máquina de barbear elétrica compacta a húmido e seco

S791/06

Philips Shaver 700 Series

Philips Shaver 700 Series
Máquina de barbear elétrica compacta a húmido e seco

S792/06

i9000

i9000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

X9000/10

i9000

i9000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

X9000/30

i9000

i9000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

X9001/10

i9000

i9000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

X9001/30

i9000

i9000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

X9002/10

i9000

i9000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

X9002/30

i9000

i9000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

X9003/30

Substitua a cada 24 meses para desfrutar de uma máquina de barbear como nova

Reponha o estado novo da sua máquina de barbear

  • Lâminas NanoTech DualPrecision

  • Compatível com as séries S8000, S9000 e i9000

  • Compatíveis com a série S9000 Prestige

  • Compatíveis com a série i9000 Prestige

Barbear próximo do nível da pele

Barbear próximo do nível da pele

As lâminas NanoTech DualPrecision cortam com precisão ao nível da pele (até -0,08 mm abaixo da pele), realizando até 165 000 ações de corte por minuto. As 72 lâminas de alto desempenho têm afiação automática e são fabricadas na Europa.

Para máquinas de barbear das séries 8000, 9000 e 9000 Prestige

Para máquinas de barbear das séries 8000, 9000 e 9000 Prestige

Verifique a parte de trás da pega da máquina de barbear para confirmar qual é a cabeça de substituição. Precisa de ajuda? Visite philips.com/accessories

Reponha a sua máquina de barbear facilmente

Reponha a sua máquina de barbear facilmente

1. Prima os botões de libertação e retire o suporte da cabeça de corte. 2. Rode os anéis de retenção para a esquerda e retire-os. 3. Retire as cabeças de corte usadas e coloque as de substituição (os entalhes devem encaixar exatamente nas saliências). 4. Volte a colocar os anéis de retenção e rode-os para a direita até ouvir um clique. 5. Introduza novamente o suporte de corte e feche-o.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

109

Críticas

81%

recomendam este produto

06/08/2022

Portugal

Portugal

Excelente produto. Topo de gama.

Das poucas vezes que utilizei a maquina de barbear, deu para perceber a enorme diferença para melhor no barbear. Corta o pelo muito rente, sem irritação e com grande conforto, mesmo nos sítios mais dificeis. O resultado é um barbear impecável, muito proximo do barbear efetuado com laminas. Das melhores máquinas que já experimentei. Recomendo vivamente.

Pontos positivos

Barbear preciso, apurado e confortável.

Pontos negativos

Nenhuma.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH91 SH91/50 Cabeças de corte de substituição

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH91 SH91/50 Cabeças de corte de substituição

23/04/2026

España

España

Comprador verificado

Cambio de cabezales

Cambiar los cabezales de la afeitadora siempre a tiempo es la mejor solución para un afeitado suave sin tirones y muy apurado y preciso

Esta avaliação foi feita para SH91 SH91/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Date of Use 2026-02-10

Esta avaliação foi feita para SH91 SH91/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Date of Use 2026-02-10

09/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

It does the job superbly

Lovely shaver it's the 2nd one I've had, It's shaves a lot closer than the old one with the pressure setting, the skin is smooth after the shave. The blue tooth setting is very handy. The only winge I have is why does does the display screen stay on so long after I've turned the shaver off ???. Wasting the battery life. Brilliant product, love it Take care Pip

Pontos positivos

Does the job

Pontos negativos

Can't think of any

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. onde existem instalações