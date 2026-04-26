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  • Barbear apurado, eficaz e preciso.
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i9000Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

X9001/10

4.4
| (756) Críticas | 90% recomendam este produto
Barbear apurado, eficaz e preciso.
A Philips i9000 proporciona um barbear próximo da pele com o seu sistema Lift & Cut de tripla ação e cabeças flexíveis compactas de 360°, mesmo em zonas difíceis de alcançar. A tecnologia SkinIQ com IA deteta e adapta-se à sua pele para o máximo conforto e precisão.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

com tecnologia SkinIQ

Barbear apurado, eficaz e preciso.

  • Tecnologia Lift & Cut de tripla ação

  • Lâminas duplas SteelPrecision

  • Cabeça flexível Precision de 360°

  • Sensor Power Adapt

  • 5 anos de garantia***

Barbear próximo do nível da pele, resultados duradouros

Barbear próximo do nível da pele, resultados duradouros

O nosso sistema de corte patenteado Lift & Cut de tripla ação levanta suavemente os pelos da sua raiz para os cortar com precisão até 0,00 mm do nível de pele, sem cortar a pele, para um barbear mais apurado e duradouro.

Precisão, mesmo nas áreas mais difíceis de barbear

Precisão, mesmo nas áreas mais difíceis de barbear

Cabeças compactas mais pequenas e totalmente flexíveis com padrões de alongamento da pele que se adaptam dinamicamente a cada curva do seu rosto. Para um contacto constante com a pele com uma precisão 20% superior* para apanhar pelos difíceis no pescoço e sob o nariz. Precisão constante.

Eficiente em cada passagem, mesmo numa barba com 1, 3 ou 7 dias

Eficiente em cada passagem, mesmo numa barba com 1, 3 ou 7 dias

As nossas lâminas Dual SteelPrecision rotativas a 360° alcançam o pelo em crescimento em diferentes direções. Com 7 milhões de movimentos de corte por minuto, para um barbear eficiente mesmo numa barba com 1, 3 ou 7 dias.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

756

Críticas

90%

recomendam este produto

26/04/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto faz um barbear excelente.

Faz um barbear excelente, estou feliz com a máquina.

Esta avaliação foi feita para i9000 X9002 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

Date of Use 2026-03-14

Esta avaliação foi feita para i9000 X9002 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

Date of Use 2026-03-14

10/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Estou fã incondicional!!

Bastante satisfeito, fiquei favoravelmente agradado e surpreso, pela excepcionalidade de corte e eficácia, sem abrasar a cara, é um barbear muito suave e agradável.

Esta avaliação foi feita para i9000 X9002/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

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08/09/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto e excelente, recomendo

Até ao momento a máquina barbear é top trabalha na perfeição, muito prática , eficaz ao barbear!

Esta avaliação foi feita para i9000 X9002 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. em comparação com a anterior

  2. em comparação com revestimento sem esferas

  3. Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra