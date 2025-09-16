Shaver series 7000 Suporte de carga
Base de carregamento para a sua máquina de barbear
A base carrega convenientemente a sua máquina de barbear Philips, mantendo-a devidamente guardada.
Especificações técnicas
Peças substituíveis
Compatível com os tipos de produto
X9000, X9001, X9002, X9003, XP9200
XP9201, XP9202, XP9203, XP9204, XP9205
XP9207, XP9208, XP9209, XP9210, XP9212
XP9213 XP9214 XP9400 XP9401 XP9402
XP9403, XP9404, XP9405, XP9406
