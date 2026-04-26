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Política de devolução de 30 dias
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Tecnologia Lift & Cut de tripla ação
Lâminas duplas SteelPrecision
Cabeça flexível Precision de 360°
Sensor Power Adapt
5 anos de garantia***
O nosso sistema de corte patenteado Lift & Cut de tripla ação levanta suavemente os pelos da sua raiz para os cortar com precisão até 0,00 mm do nível de pele, sem cortar a pele, para um barbear mais apurado e duradouro.
Cabeças compactas mais pequenas e totalmente flexíveis com padrões de alongamento da pele que se adaptam dinamicamente a cada curva do seu rosto. Para um contacto constante com a pele com uma precisão 20% superior* para apanhar pelos difíceis no pescoço e sob o nariz. Precisão constante.
As nossas lâminas Dual SteelPrecision rotativas a 360° alcançam o pelo em crescimento em diferentes direções. Com 7 milhões de movimentos de corte por minuto, para um barbear eficiente mesmo numa barba com 1, 3 ou 7 dias.
4.4
de 5
756
Críticas
90%
recomendam este produto
Garfield 65
26/04/2026
Portugal
Comprador verificado
O produto faz um barbear excelente.
Faz um barbear excelente, estou feliz com a máquina.
Esta avaliação foi feita para i9000 X9002 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Date of Use 2026-03-14
Esta avaliação foi feita para i9000 X9002 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Date of Use 2026-03-14
Ultraquieto
10/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Estou fã incondicional!!
Bastante satisfeito, fiquei favoravelmente agradado e surpreso, pela excepcionalidade de corte e eficácia, sem abrasar a cara, é um barbear muito suave e agradável.
Esta avaliação foi feita para i9000 X9002/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Esta avaliação foi feita para i9000 X9002/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Máquina barbear
08/09/2025
Portugal
Comprador verificado
O produto e excelente, recomendo
Até ao momento a máquina barbear é top trabalha na perfeição, muito prática , eficaz ao barbear!
Esta avaliação foi feita para i9000 X9002 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Esta avaliação foi feita para i9000 X9002 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
em comparação com a anterior
em comparação com revestimento sem esferas
Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra
em comparação com água na recarga