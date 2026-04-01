Barbear potente e apurado ao nível da pele A série 700 da Philips com lâminas DualSteel Precision e tecnologia Lift & Cut corta os pelos com precisão até 0,00 mm para um barbear apurado ao nível da pele. O seu design compacto de qualidade superior foi concebido para se adaptar na perfeição, tornando-o ideal para qualquer ocasião.