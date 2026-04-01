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S791/06
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A nossa tecnologia patenteada Lift & Cut levanta suavemente o pelo da sua raiz para o cortar com precisão até 0,00 mm para um barbear apurado ao nível da pele. A precisão no seu melhor.
As nossas lâminas Dual SteelPrecision rotativas de 360° apanham o pelo que cresce em diferentes direções. Com 4 000 000 milhões de movimentos de corte por minuto, garantem um barbear rápido em qualquer altura e em qualquer lugar.
Concebidas para minimizar a irritação da pele, as cabeças flexíveis 4D fletem e oscilam em quatro direções para um contacto perfeito com a pele, mesmo em áreas difíceis, garantindo um barbear confortável.
Um motor magnético forte e potente permite-lhe barbear até barbas grossas, para um barbear suave e apurado mesmo em movimento.
Basta deslizar o dedo para ligar a máquina de barbear e desfrutar de um barbear de qualidade superior. Sinta a elegância sem esforço com o nosso design compacto de qualidade superior.
Ligar os cabos é algo do passado. Beneficie da compatibilidade com carregamento Qi para a máxima conveniência e simplicidade, proporcionando um carregamento completo sem fios em 2 horas (base para carregamento Qi não incluída).
Sinta a versatilidade da sua máquina de barbear com o acessório aparador para pelos do nariz, criando um kit de cuidados 2 em 1 para todas as suas necessidades. Basta encaixar o acessório para aparar pelos indesejados no nariz.
As lâminas da nossa máquina de barbear são fabricadas em aço hipoalergénico europeu, resistente à corrosão, suave para a pele e que protege as lâminas contra impurezas.
Quer prefira um barbear a seco confortável ou um barbear a húmido refrescante com gel ou espuma, a nossa máquina de barbear adapta-se às suas necessidades. Com resistência à água IPX7, permite uma limpeza sem esforço em água corrente.
Sinta a conveniência de uma bateria de iões de lítio potente com até 1 mês* de autonomia da bateria com um único carregamento de 1 hora. Precisa de um barbear rápido? Basta ligar à ficha durante 5 minutos e obter energia suficiente para um barbear completo.
As nossas máquinas de barbear Philips foram concebidas a pensar na precisão e durabilidade, garantindo um desempenho duradouro. As nossas máquinas de barbear são submetidas a testes rigorosos para garantir um desempenho consistente e duradouro. Desfrute de uma máquina de barbear que resiste ao teste do tempo.
Na Philips, impulsionamos a sustentabilidade em todos os aspetos da criação de produtos. A nossa ambição é reduzir o desperdício e minimizar o número de adaptadores USB que colocamos no mercado. Caso necessite de um adaptador, está disponível uma unidade de alimentação adequada através de: www.philips.com/support
Acessórios
Alimentação elétrica
Design
Assistência
Desempenho do barbear
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