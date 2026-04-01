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    • Barbear potente e apurado ao nível da pele Barbear potente e apurado ao nível da pele Barbear potente e apurado ao nível da pele

      Philips Shaver 700 Series Máquina de barbear elétrica compacta a húmido e seco

      S791/06

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      • Barbear apurado ao nível da pele e potente
      • Eficiência avançada em todas as direções
      • Segue os contornos do seu rosto para um barbear confortável
      • Potente, mas silencioso
      • Deslize para ligar e desligar
      Ver todas as vantagens

      Philips Shaver 700 Series Máquina de barbear elétrica compacta a húmido e seco

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      Barbear potente e apurado ao nível da pele

      A série 700 da Philips com lâminas DualSteel Precision e tecnologia Lift & Cut corta os pelos com precisão até 0,00 mm para um barbear apurado ao nível da pele. O seu design compacto de qualidade superior foi concebido para se adaptar na perfeição, tornando-o ideal para qualquer ocasião.
      Barbear apurado ao nível da pele e potente

      Barbear apurado ao nível da pele e potente

      A nossa tecnologia patenteada Lift & Cut levanta suavemente o pelo da sua raiz para o cortar com precisão até 0,00 mm para um barbear apurado ao nível da pele. A precisão no seu melhor.

      Eficiência avançada em todas as direções

      Eficiência avançada em todas as direções

      As nossas lâminas Dual SteelPrecision rotativas de 360° apanham o pelo que cresce em diferentes direções. Com 4 000 000 milhões de movimentos de corte por minuto, garantem um barbear rápido em qualquer altura e em qualquer lugar.

      Segue os contornos do seu rosto para um barbear confortável

      Segue os contornos do seu rosto para um barbear confortável

      Concebidas para minimizar a irritação da pele, as cabeças flexíveis 4D fletem e oscilam em quatro direções para um contacto perfeito com a pele, mesmo em áreas difíceis, garantindo um barbear confortável.

      Potente, mas silencioso

      Potente, mas silencioso

      Um motor magnético forte e potente permite-lhe barbear até barbas grossas, para um barbear suave e apurado mesmo em movimento.

      Deslize para ligar e desligar

      Deslize para ligar e desligar

      Basta deslizar o dedo para ligar a máquina de barbear e desfrutar de um barbear de qualidade superior. Sinta a elegância sem esforço com o nosso design compacto de qualidade superior.

      Compatibilidade para carregamento Qi sem fios

      Compatibilidade para carregamento Qi sem fios

      Ligar os cabos é algo do passado. Beneficie da compatibilidade com carregamento Qi para a máxima conveniência e simplicidade, proporcionando um carregamento completo sem fios em 2 horas (base para carregamento Qi não incluída).

      O acessório aparador para pelos do nariz remove os pelos do nariz

      O acessório aparador para pelos do nariz remove os pelos do nariz

      Sinta a versatilidade da sua máquina de barbear com o acessório aparador para pelos do nariz, criando um kit de cuidados 2 em 1 para todas as suas necessidades. Basta encaixar o acessório para aparar pelos indesejados no nariz.

      O aço anticorrosão respeita a pele

      O aço anticorrosão respeita a pele

      As lâminas da nossa máquina de barbear são fabricadas em aço hipoalergénico europeu, resistente à corrosão, suave para a pele e que protege as lâminas contra impurezas.

      Um barbear a seco prático ou um barbear a húmido refrescante

      Um barbear a seco prático ou um barbear a húmido refrescante

      Quer prefira um barbear a seco confortável ou um barbear a húmido refrescante com gel ou espuma, a nossa máquina de barbear adapta-se às suas necessidades. Com resistência à água IPX7, permite uma limpeza sem esforço em água corrente.

      Bateria potente para 1 mês de utilização*

      Bateria potente para 1 mês de utilização*

      Sinta a conveniência de uma bateria de iões de lítio potente com até 1 mês* de autonomia da bateria com um único carregamento de 1 hora. Precisa de um barbear rápido? Basta ligar à ficha durante 5 minutos e obter energia suficiente para um barbear completo.

      Fabricado para durar

      Fabricado para durar

      As nossas máquinas de barbear Philips foram concebidas a pensar na precisão e durabilidade, garantindo um desempenho duradouro. As nossas máquinas de barbear são submetidas a testes rigorosos para garantir um desempenho consistente e duradouro. Desfrute de uma máquina de barbear que resiste ao teste do tempo.

      Carregamento prático

      Carregamento prático

      Na Philips, impulsionamos a sustentabilidade em todos os aspetos da criação de produtos. A nossa ambição é reduzir o desperdício e minimizar o número de adaptadores USB que colocamos no mercado. Caso necessite de um adaptador, está disponível uma unidade de alimentação adequada através de: www.philips.com/support

      Especificações técnicas

      • Acessórios

        Acessórios
        Aparador para pelos do nariz
        Transporte e armazenamento
        Bolsa de viagem

      • Alimentação elétrica

        Tipo de pilha
        Iões de lítio
        Autonomia
        60 min.
        Voltagem automática
        5 V
        Carregamento por cabo
        • Carga completa em 1 hora
        • Carga rápida de 5 minutos
        Carregamento Qi
        • Compatível
        • Carga completa em 2 horas

      • Design

        Cor
        Dourado cinzas
        Pega
        Pega e manuseamento ergonómicos

      • Assistência

        2 anos de garantia
        Sim
        Cabeça de substituição para mercados fora do Japão
        Substituir a cada 2 anos por SH91
        Cabeça de substituição para o mercado do Japão
        Substituir a cada 2 anos por SH92

      • Desempenho do barbear

        Seguimento de contornos
        Cabeças flexíveis 4D
        Sistema de depilação
        • Lâminas duplas SteelPrecision
        • Tecnologia Lift & Cut

      • Fácil de utilizar

        Húmido e seco
        Utilização a húmido e a seco
        Limpeza
        Lavável
        Visor
        Anel luminoso
        Método ligar/desligar
        Deslizar o dedo

      Badge-D2C

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