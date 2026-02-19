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  • Proximidade superior*, construída para durar
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Limited Edition 9000 SeriesMáquina de barbear elétrica em aço de grau espacial

S9980/54

4.4
| (2375) Críticas | 87% recomendam este produto
Proximidade superior*, construída para durar
A melhor durabilidade com lâminas de afiação automática, fabricadas em aço semelhante ao da indústria aeroespacial, concebidas para se manterem afiadas e resistirem até às condições mais exigentes. Desfrute de um barbear próximo do nível da pele e de um conforto da pele personalizado, dia após dia.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Para uma proximidade superior*, mesmo em barbas de 5 dias

Proximidade superior*, construída para durar

  • Barbear próximo do nível da pele

  • Precisão do aço de grau espacial

  • Sensor Pressure Guard

  • Cabeças flexíveis 360-D

  • Garantia até 5 anos*****

Corta em todas as direções com as lâminas em aço de grau espacial

Corta em todas as direções com as lâminas em aço de grau espacial

Forjadas a partir de aço de alto desempenho e de qualidade espacial e concebidas para se afiarem automaticamente durante 2 anos, as lâminas rotativas de 360 graus cortam os pelos em todas as direções, adaptando-se ao crescimento natural do pelo.

Barbear próximo do nível da pele com o sistema de barbear Lift & Cut

Barbear próximo do nível da pele com o sistema de barbear Lift & Cut

A nossa tecnologia Lift & Cut rotativa, patenteada e exclusiva levanta suavemente os pelos da sua raiz antes de os cortar com precisão ao nível da pele (até 0,00 mm da pele) sem as lâminas sequer tocarem na pele.

Pressão ideal em todos os momentos com o sensor Pressure Guard

Pressão ideal em todos os momentos com o sensor Pressure Guard

A utilização da pressão correta é essencial para um barbear apurado e para a proteção da pele. Os sensores avançados na máquina de barbear reconhecem a pressão que aplica e o inovador sinal de luz mostra quando está a pressionar com demasiada ou pouca força. Garante um barbear personalizado perfeito para si.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

2375

Críticas

87%

recomendam este produto

19/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Barbeado confortável, rápido e suave

Experiência de conforto e eficiência com a philips i9000

Pontos positivos

Suavidade, rapidez e eficiência

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9205/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9205/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

15/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto excelente para quem tem peles sensíveis.

Tenho a pele da cara bastante sensível, e maioria das máquinas deixa-me com a pele irritada e vermelha. Desde que comecei a usar as máquinas da Philips tenho um barbear fácil sem qualquer problema.

Pontos positivos

Fácil manuseamento, controlo ao barbear, sem irritações da pele

Pontos negativos

não encontro nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9204/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

Sim, recomendo este produto

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10/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto excelente

Excelente produto, tecnologicamente avançado. Barbear perfeito

Pontos positivos

Facilidade de uso. Alta qualidade

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9204/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. em comparação com o seu antecessor, a série 9000 da Philips

  2. Em comparação com material sem revestimento

  3. * Com base nos utilizadores da série S7000 e da aplicação Philips Shaving em 2019

  4. * * Ao comparar resíduos de barbear após a utilização de líquido de limpeza vs água na recarga

  5. * * * 2 anos de garantia + 3 anos de extensão após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra.