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Descontinuado
Pele limpa, macia e radiante
O VisaPure Essential da Philips está equipado com uma nova tecnologia de limpeza de rosto que transportará a sua rotina de cuidados diários da pele para o próximo nível, sem esforços. Uma forma cómoda para deixar a sua pele limpa, macia e radiante.
Tecnologia DualMotion
Limpeza
2 escovas de limpeza, bolsa
2 níveis de intensidade
O VisaPure Essential da Philips está equipado com uma nova tecnologia que transportará a sua rotina de limpeza diária para o próximo nível sem esforços extra. Uma forma suave para deixar a sua pele limpa, suave e radiante.
A escova roda e vibra. O movimento vibratório vertical liberta suavemente as impurezas à superfície, incluindo sujidade, células mortas da pele e resíduos de maquilhagem. O movimento rotativo elimina as impurezas, deixando a pele limpa em maior profundidade. Os movimentos coordenados das cerdas proporcionam-lhe uma experiência de limpeza cuidada e confortável.
O rosto pode ser dividido em diferentes zonas. O temporizador inteligente para zonas da pele avisa-o através de uma pausa curta quando deve avançar para a próxima zona de pele. O dispositivo pára automaticamente após um programa completo para o rosto. O programa de limpeza dura 1 min.
4.5
de 5
1879
Críticas
94%
recomendam este produto
Hanitass
26/08/2020
España
Fuera de existencias
Pues está fuera de existencias pero tuve la suerte el o otro día ir al corteingles y les quedaba 1 lo compre y me ha sorprendido llevo la cara estupenda no me lo esperaba la pena , pero KE no se donde voy ha conseguir cepillos pero me gustaría que no lo retiraran es una maravilla de cepillo
Pontos positivos
Deja piel maravillosa
Pontos negativos
Que no encuentro cepillos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure Essential BSC200/01 Dispositivo de limpieza facial básica
Data de utilização 2020-07-26
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure Essential BSC200/01 Dispositivo de limpieza facial básica
Data de utilização 2020-07-26
Yesi
23/04/2020
España
Buen producto
Limpieza adecuada. Casi profesional. Sensación agradable en la piel
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device
Data de utilização 2018-04-23
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device
Data de utilização 2018-04-23
Charls
11/10/2018
España
Es el mejor cepillo facial que he probado nunca
Este cepillo es el mejor que he probado. Tengo la cara grasa y este cepillo evita que me salgan granos continuamente porque la limpia en profundidad.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device
É 10x mais eficiente do que a limpeza com as mãos, mas igualmente suave. Em comparação com a remoção de maquilhagem efectuada com as mãos.