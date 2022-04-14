Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Assistência
SC5275/10
Descontinuado
Como posso verificar se meu VisaPure está a carregar?
Posso utilizar o VisaPure num ambiente húmido?
Que tipo de produto de limpeza posso utilizar?
Por que razão a luz no meu VisaPure está intermitente a âmbar?
Posso partilhar cabeças da escova?
Durante quanto tempo posso utilizar a escova antes de ter de a substituir?