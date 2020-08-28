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  • Fácil de combinar com a amamentação
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Philips AventConjunto de oferta

SCD287/24

4.6
| (210) Críticas | 94% recomendam este produto

Disponível em

Dragon
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Unicórnio
Unicórnio
Fácil de combinar com a amamentação
O presente ideal para as mães e os bebés adorados. Uma coleção prática que inclui um biberão Natural, duas chupetas e um clipe
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ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Conjunto de biberão, chupeta e clipe

Fácil de combinar com a amamentação

  • Natural

  • 260 ml

  • Tetina de fluxo lento

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Tetina ultramacia desenvolvida para simular a sensação de peito

Tetina ultramacia desenvolvida para simular a sensação de peito

A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.

Design flexível em espiral conjugado com pétalas de conforto

Design flexível em espiral conjugado com pétalas de conforto

Design flexível em espiral conjugado com as nossas pétalas de conforto exclusivas para criar uma tetina flexível, que permite uma alimentação mais natural sem colapsar a tetina.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.6

de 5

210

Críticas

94%

recomendam este produto

28/08/2020

Portugal

Portugal

O produto é excelente

Foram os únicos biberões que a minha filha usou desde que nasceu e ainda os usa. Não houve qualquer rejeição da parte dela.. recomendaria a todas as minhas amigas futuras mamães.

Pontos positivos

Ótimo produto.

Pontos negativos

Sem comentários

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Esta avaliação foi feita para SCD301/01 Conjunto de recém-nascido Natural

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23/06/2020

Portugal

Portugal

Produto excelente, pratico, resistente!

Produto super prático, extremamente resistente, indico não só para bebês recém-nascidos mas sim para todos os bebes de 1,2,3.... O bebê tem uma pega super fácil tanto na mamadeira( Beberon) quanto na chupeta, produto leve facilitando a pega do bebê. Escola de lavagem super pratica de usar. Kit perfeito para quem procura qualidade, conforto com excelência para vida de seu bebê.!

Pontos positivos

Leve, prática, não intorna e resistente. Cabe emTodo lado.

Pontos negativos

Nenhuma

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06/04/2020

Portugal

Portugal

Biberões fantásticos

São bastante bons, reduz as cólicas, a minha bebé gostou muito pois além de mamar bem o leite no biberão, eles nao encolhem a tetina com o ar. Tem escovilhao e chupeta para tornar um produto ainda melhor. Além de ter biberões de dois tamanhos diferentes

Pontos positivos

Qualidade

Pontos negativos

Não

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011

  2. O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.