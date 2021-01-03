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Descontinuado
100% privado, zero interferências
Som limpo
Até 24 horas de monitorização
Projetor de luz de presença estrelas
A tecnologia DECT proporciona uma ligação segura e privada, para que possa ter a certeza de que é a única pessoa a ouvir. Garante zero interferências de outros dispositivos de transmissão, como por exemplo, outros intercomunicadores de bebé, telefones sem fios e telemóveis.
A tecnologia DECT proporciona som limpo, para que possa ouvir cada riso, palrar e soluço com perfeita nitidez.
O modo ECO inteligente exclusivo reduz automaticamente a transmissão áudio e aumenta a duração da carga. Quanto mais próximo estiver do seu bebé, menos potência é necessária para uma ligação perfeita.
4.7
de 5
115
Críticas
97%
recomendam este produto
Vero91
03/01/2021
España
Comprador verificado
Muy buen producto
me ha gustado mucho, el proyector cambia de lugar constantemente para mantener entretenido al peque y con las nanas es más fácil calmarlo. A su vez, se puede hablar desde donde quiera que estés al peque y tranquilizarlo. Es muy buen producto, el sonido es bastante nítido y funciona muy bien. Adicionalmente a todo lo que he indicado enciende una luz como luz nocturna para el miedo de los peques.
Pontos positivos
El proyector, que se pueda hablar al peque, nanas, entre otros.
Pontos negativos
si tengo que decir algo, sería que no tiene cámara
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Vigilabebés SCD733/00 Vigilabebés DECT
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Vigilabebés SCD733/00 Vigilabebés DECT
Ruvega
21/12/2020
España
Parte da promoção
Mucho más que un vigilabebés
Tras usarlo durante varias semanas, estamos encantados con el vigilabebés, por llamarlo de alguna forma, ya que es mucho más que esto. En casa duermen juntos nuestro hijo de 5 y nuestra bebé, el vigilabebés nos ha servido para poder hacer nuestra vida mientras la pequeña está en la cuna y para que nuestro hijo mayor lo use como un intercomunicador o walkie talkienos pida agua, nos cuente si ha tenido una pesadilla o solo nos hable y nos cuente cosas pasando un rato divertido y utilizándolo como un juguete. Como vigilabebés es excepcional, tiene muy buena cobertura aunque te muevas de una punta a otra y con varios tabiques de por medio. Se escucha con muchísima claridad y cuenta con unos leds que se iluminan según el volumen del ruido que detecta la base. Sobre todo, tiene 2 funciones que a nosotros nos han parecido decisivas: Poner el proyector de luces de colores en el techo y la música remotamente desde nuestro "teléfonillo". Con esto conseguimos calmarla directamente sin tener que acudir a la cuna. Además con estas funciones, hay que pensar que no merece la pena comprar un proyector o móvil de cuna, pues con estas funciones está más que cubierto. Por otro lado, hay que destacar que el telefonillo es recargable y tiene un dock para recargarlo. La base tiene la opción de poderle poner pilas (recargables o normales) pudiendo obviar la necesidad de tener un enchufe cerca del lugar dónde queremos emplazarlo y a la vez, permite que, como hace el mayor, se lo lleve a la cama y lo use como intercomunicador para jugar. En definitiva, nos ha parecido perfecto por su funcionamiento y sobre todo por las funciones de activar el proyector y música desde el "telefonillo", ahorrando además en un proyector o un móvil de cuna.
Pontos positivos
Funcionamiento, funciones de proyector y música remotas, ahorro futuro en proyector y móvil de cuna, uso como intercomunicador para jugar
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Vigilabebés SCD733/00 Vigilabebés DECT
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Vigilabebés SCD733/00 Vigilabebés DECT
Silvyfdz
21/12/2020
España
Comprador verificado
Muy efectivo
Vivimos en una casa bastante grande y con otro dispositivo teníamos el problema de las interferencias y la mala conexión... Y con este Vigilabebés el problema está resuelto. La batería dura más de 15h, tiene 15 nanas para tranquilizar al bebé y emite una estrellas en el techo que hace que se quede embobada mirándolas hasta queda quedarse dormida. También tiene un sensor lumínica que te avisa cuando el bebé llora, así que si estás en un lugar con bastante bullicio eso no será un problema. Puedo hablar con mi marido a través del intercomunicador y hablarle a la bebé. Nos ha encantado. Lo recomendamos.
Pontos positivos
La calidad del sonido, las nanas y el proyector de luces
Pontos negativos
No tiene cámara
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Vigilabebés SCD733/00 Vigilabebés DECT
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Vigilabebés SCD733/00 Vigilabebés DECT