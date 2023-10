Fixa o intercomunicador para bebé ao cinto Com este clipe para cinto, pode facilmente transportar consigo a unidade dos pais do seu intercomunicador para bebé para qualquer lugar, em casa ou no exterior. Ver todas as vantagens

Buy Now This product is only available by subscription +

Este produto é elegível para redução do IVA Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras. Philips Avent Clipe para o cinto

This product is currently out of stock Learn More Subscribe now