Saiba quando há ligação com alertas de luz LED

3 luzes do nível de som para indicar o nível de som no quarto do bebé, mesmo quando o som da unidade dos pais está desligado. Com a indicação da ligação, sabe sempre quando o seu intercomunicador está dentro do alcance e ligado. A unidade dos pais alertá-lo-á quando o seu intercomunicador estiver fora do alcance ou quando a carga estiver fraca, ajudando-o a certificar-se de que está sempre ligado ao seu bebé.