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  • Suporta o ritmo de consumo individual do bebé
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Suporta o ritmo de consumo individual do bebé
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  • Suporta o ritmo de consumo individual do bebé
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  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Suporta o ritmo de consumo individual do bebé
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  • Suporta o ritmo de consumo individual do bebé
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Philips Avent Natural ResponseConjunto 3 biberões, escovilhão

SCD837/12

4.8
| (204) Críticas | 100% recomendam este produto
Suporta o ritmo de consumo individual do bebé
Este conjunto de oferta para recém-nascidos é perfeito para começar a alimentar e acalmar. Com a tetina Natural Response, os bebés podem beber ao seu próprio ritmo, tal como no peito, o que faz com que seja fácil combinar a amamentação e a alimentação a biberão. É importante encontrar a tetina certa. Veja mais abaixo.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Uma tetina que funciona como um peito

Suporta o ritmo de consumo individual do bebé

  • 3 biberões

  • escovilhão para biberões

A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.

Escolha o fluxo adequado ao seu bebé

Escolha o fluxo adequado ao seu bebé

Os bebés alimentam-se de forma diferente e desenvolvem-se ao seu próprio ritmo. Concebemos uma gama de tetinas com diferentes fluxos, para que possa encontrar a ideal para o seu bebé e personalizar o seu biberão. Todas as tetinas Natural Response são fabricados com silicone macio.

Os mesmos produtos, uma nova navegação

Os mesmos produtos, uma nova navegação

Mudámos para um sistema de navegação de fluxo baseado em ritmo. Comece com a tetina fornecida com o biberão. Experimente um fluxo mais baixo se o bebé tiver leite a sair da boca ou estiver a dar goles rápidos. Experimente um fluxo mais elevado se o bebé estiver a brincar com a tetina em vez de beber ou parecer frustrado. Ao efetuarmos esta atualização, pode receber qualquer um dos estilos de embalagem.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

204

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

14/04/2026

Portugal

Portugal

Conforto Ergonómico e Praticidade Noturna

Este conjunto destaca-se pela tecnologia da tetina que respeita o ritmo biológico do bebé, O grande diferencial prático deste conjunto são as chupetas que brilham no escuro, que permitem encontrá-las rapidamente no berço sem precisar de acender luzes fortes que despertariam o bebé.

Pontos positivos

O grande diferencial prático deste conjunto são as chupetas que brilham no escuro, que permitem encontrá-las rapidamente no berço sem precisar de acender luzes fortes que despertariam o bebé.

Pontos negativos

Uma limitação relevante é a rigidez do material da tetina, que, por ser mais firme para simular a mama, pode não ser aceite por bebés que já estejam habituados a tetinas de silicone mais maleáveis ou de outras marcas.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Conjunto de oferta para bebés

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Conjunto de oferta para bebés

09/04/2026

Portugal

Portugal

A chupeta realmente é visível no escuro

A chupeta é realmente visível no escuro o que é óptimo para durante a noite se o bebé acordar é fácil e rápida de encontrar para o bebé voltar a dormir rapidamente

Pontos positivos

Visível no escuro

Pontos negativos

Não dar para bebés maiores

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Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Conjunto de oferta para bebés

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Conjunto de oferta para bebés

24/03/2026

Portugal

Portugal

CONJUNTO BIBERÃO + CHUPETA MUITO BOM

Este conjunto de biberão e chupeta são muito bons. O meu bebé aceitou ambos muito rápido e facilmente. Foi uma transição natural e tranquila. A aplicação fluorescente deixou o meu bebé bastante curioso, e também ajuda naquelas mamadas noturnas. Recomendo muito.

Pontos positivos

O meu bebé aceitou ambos muito rápido e facilmente. Foi uma transição natural e tranquila. A aplicação fluorescente deixou o meu bebé bastante curioso, e também ajuda naquelas mamadas noturnas.

Pontos negativos

Nada a apontar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Conjunto de oferta para bebés

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Conjunto de oferta para bebés

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011

  2. A cor da escova pode variar, imagem apenas para referência