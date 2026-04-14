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Política de devolução de 30 dias
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1 biberão
260ml
chupeta ultra soft
A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.
A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a textura da mama, permitindo uma pega confortável para o bebé.
Se o seu recém-nascido não estiver a obter leite suficiente ou se notar que está a ter dificuldades em conseguir extrair leite da tetina, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se o problema persistir, recomendamos que consulte um profissional de saúde.
4.8
de 5
204
Críticas
100%
recomendam este produto
Diana990
14/04/2026
Portugal
Parte da promoção
Conforto Ergonómico e Praticidade Noturna
Este conjunto destaca-se pela tecnologia da tetina que respeita o ritmo biológico do bebé, O grande diferencial prático deste conjunto são as chupetas que brilham no escuro, que permitem encontrá-las rapidamente no berço sem precisar de acender luzes fortes que despertariam o bebé.
Pontos positivos
O grande diferencial prático deste conjunto são as chupetas que brilham no escuro, que permitem encontrá-las rapidamente no berço sem precisar de acender luzes fortes que despertariam o bebé.
Pontos negativos
Uma limitação relevante é a rigidez do material da tetina, que, por ser mais firme para simular a mama, pode não ser aceite por bebés que já estejam habituados a tetinas de silicone mais maleáveis ou de outras marcas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Conjunto de oferta para bebés
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Conjunto de oferta para bebés
Pat2906
09/04/2026
Portugal
Parte da promoção
A chupeta realmente é visível no escuro
A chupeta é realmente visível no escuro o que é óptimo para durante a noite se o bebé acordar é fácil e rápida de encontrar para o bebé voltar a dormir rapidamente
Pontos positivos
Visível no escuro
Pontos negativos
Não dar para bebés maiores
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Conjunto de oferta para bebés
Sim, recomendo este produto
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Boguinhas
24/03/2026
Portugal
Parte da promoção
CONJUNTO BIBERÃO + CHUPETA MUITO BOM
Este conjunto de biberão e chupeta são muito bons. O meu bebé aceitou ambos muito rápido e facilmente. Foi uma transição natural e tranquila. A aplicação fluorescente deixou o meu bebé bastante curioso, e também ajuda naquelas mamadas noturnas. Recomendo muito.
Pontos positivos
O meu bebé aceitou ambos muito rápido e facilmente. Foi uma transição natural e tranquila. A aplicação fluorescente deixou o meu bebé bastante curioso, e também ajuda naquelas mamadas noturnas.
Pontos negativos
Nada a apontar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Conjunto de oferta para bebés
Sim, recomendo este produto
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011