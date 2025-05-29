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  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé

-20% desconto com codigo: WBFW26

Philips Avent Natural ResponseConjunto 3 biberões em vidro e chupeta

SCD878/11

4.3
| (18) Críticas | 94% recomendam este produto
Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
A tetina Natural Response liberta leite apenas quando o bebé bebe ativamente. Os bebés conseguem succionar, engolir e respirar ao seu ritmo natural, tal como no peito. O que faz com que seja fácil combinar a amamentação e a alimentação a biberão.
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Poupe 20%

WBFW26
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marca recomendada por mães em todo o mundo1

Uma tetina que funciona como o peito

Suporta o ritmo de sucção individual do bebé

  • 3 biberões

  • chupeta ultra soft

A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.

Pega natural com tetina em forma de mama

Pega natural com tetina em forma de mama

A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a textura da mama, permitindo uma pega confortável para o bebé.

É importante encontrar a tetina com fluxo adequado

É importante encontrar a tetina com fluxo adequado

Se o seu recém-nascido não estiver a obter leite suficiente ou se notar que está a ter dificuldades em conseguir extrair leite da tetina, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se o problema persistir, recomendamos que consulte um profissional de saúde.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

18

Críticas

94%

recomendam este produto

3
2

29/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Love these bottles!

This is the first time I have used glass bottles and I love them! Feels so much better using them compared to plastic ones, especially when sterilising them. The bottles don’t lose their colour and always look brand new. Would highly recommend these bottles.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set

19/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Quailität

Ich finde die Glas Fläschchen einfach toll. Die Form sowie die 2 unterschiedlichen Größen sind sehr gut gemacht. Die Fläschchen sind aus Glas und absolut nicht rutschig sie bleiben auch nach dem spülen schön griffig. Ich persönlich finde es sehr gut das sie aus Glas sind denn sie ziehen so die Gerüche nicht an, egal ob von der Babymilch oder vom Spülmittel nach dem abwaschen. Die Plastikhaube die als Auslaufschutz dient ist auch sehr stabil und lässt sich dank der Einkerbung sehr leicht öffnen. Auf jeder Flasche sind die ml angegeben was das portionieren der Babynahrung erleichtert. Ich bin von diesem Fläschchen Set überzeugt da es mich von seiner Qualität her begeistert hat. Trotz das die Fläschchen aus Glas sind liegen sie nicht schwer in der Hand.

Pontos positivos

Da das Material Glas ist nimmt es keine Gerüche auf sowie es die Plsatikfläschchen tun.

Pontos negativos

Keine, alles bestens

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

18/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

DasFlaschenSet Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas ist perfekt geeignet für unseren Kleinen , da es leider mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt nicht so richtig klappt , bin ich froh gleich diese Flaschen benutzt zu haben und damit ohne Probleme die erste aufregende Zeit mit dem Kleinen gemeistert habe. Ich kann die Fläschchen wärmsten empfehlen.

Pontos positivos

Größe, Sauger, Material

Pontos negativos

Keine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

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  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

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