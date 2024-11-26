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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Concebida para recém-nascidos
Sem BPA
Conjunto de 2, 80% origem vegetal*
0-2m
A nossa chupeta para recém-nascido foi especialmente concebida para se adaptar a bocas e rostos pequenos. O design leve torna-a ideal como primeira chupeta, e é adequada para bebés até 6 meses. A forma e o tamanho da tetina ajudam o bebé a transitar facilmente para as gamas de chupetas Philips Avent Ultra Air e Ultra Soft, para que as suas necessidades de sucção natural sejam sempre satisfeitas.
As nossas tetinas ortodônticas e simétricas em silicone macio foram concebidas para promover um desenvolvimento oral natural.
As nossas tetinas em silicone texturizadas foram concebidas para imitar a sensação do peito da mãe. Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptaram, uma média de 98% disse que os seus bebés aceitaram as chupetas Philips Avent Ultra.
4.7
de 5
434
Críticas
98%
recomendam este produto
esquilo21
26/11/2024
Portugal
Parte da promoção
as chupetas são incríveis!
a minha filha até hoje não tinha aceite nenhuma chupeta e adorou este modelo da philips
Pontos positivos
a minha bebé adorou
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
Cata1992
19/11/2024
Portugal
Parte da promoção
Desde o nascimento a acalmar os nossos rebentos
Chupeta anatómica que ajuda a acalmar os bebés com uma ótima adaptação desde a nascença. Com as suas linhas delicadas adaptam se perfeitamente as necessidades do recém nascido. Compatível com a amamentação ajuda a acalmar o bebé. Recomendo a 100%
Pontos positivos
Bebe adapta se bem
Pontos negativos
De momento no encontrei nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
18/11/2024
Portugal
Parte da promoção
bom produto
Funcionam bastante bem, e a caixa de transporte reutilizável que funciona também como esterilizador é uma ótimo vantagem para sempre que tiver de esterilizar rapido e eficaz. Parecem bastante confortáveis e o meu bebe gostou muito. Recomendo bastante a quem tiver duvidas para chupeta de um bebê recem nascido
Pontos positivos
a caixinha transportadora que funciona como esterilizador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Peças de plástico rígido, excluindo a tetina de silicone (abordagem de equilíbrio de massas).
O teste a consumidores dos EUA de 2023 confirma a aceitação de 98% da tetina texturizada Philips Avent utilizada nas nossas chupetas Ultra (n=201).
Em comparação com os métodos tradicionais de esterilização (ferver) para chupetas.
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.