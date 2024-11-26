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Philips Avent Chupetaultra start noturna

SCF075/17

4.7

| (434) Críticas | 98% recomendam este produto

A acalmar recém-nascidos desde o primeiro dia

Tranquilidade desde o nascimento. A Philips Avent Ultra Start Nighttime foi concebida para se adaptar à boca dos recém-nascidos e pode ser utilizada em segurança até aos 6 meses de idade. Brilha no escuro, por isso, o conforto e o alívio são sempre fáceis de encontrar depois de as luzes se apagarem. Agora com 80% de materiais de origem vegetal*.

Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Um ajuste perfeito, também à noite

A acalmar recém-nascidos desde o primeiro dia

  • Escudo que brilha no escuro

  • Sem BPA

  • Conjunto de 2, 80% origem vegetal*

  • 0-2m

A escolha certa para rostos pequeninos

A escolha certa para rostos pequeninos

A nossa chupeta para recém-nascido foi especialmente concebida para se adaptar a bocas e rostos pequenos. O design leve torna-a ideal como primeira chupeta, e é adequada para bebés até 6 meses. A forma e o tamanho da tetina ajudam o bebé a transitar facilmente para as gamas de chupetas Philips Avent Ultra Air e Ultra Soft, para que as suas necessidades de sucção natural sejam sempre satisfeitas.

Tetina ortodôntica concebida para um desenvolvimento oral natural

Tetina ortodôntica concebida para um desenvolvimento oral natural

As nossas tetinas ortodônticas foram concebidas em silicone macio para apoiar o desenvolvimento oral natural, ajudando a reduzir o risco de má oclusão. O pescoço estreito foi concebido para reduzir a pressão entre a língua e o palato. As chupetas Philips Avent Ultra são certificadas de forma independente pela Oral Health Foundation. Totalmente fabricadas em silicone de grau alimentar, são mais resistentes e duradouras do que as tetinas de borracha (látex) e não contêm BPA, BPS, ftalato, PVC nem hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.

Adorada por bebés com 98% de aceitação da tetina**

Adorada por bebés com 98% de aceitação da tetina**

As nossas tetinas em silicone texturizadas foram concebidas para imitar a sensação do peito da mãe. Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptaram, uma média de 98% disse que os seus bebés aceitaram as chupetas Philips Avent Ultra.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

434

Críticas

98%

recomendam este produto

26/11/2024

Portugal

Portugal

as chupetas são incríveis!

a minha filha até hoje não tinha aceite nenhuma chupeta e adorou este modelo da philips

Pontos positivos

a minha bebé adorou

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m

Date of Use 2023-10-25

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m

Date of Use 2023-10-25

19/11/2024

Portugal

Portugal

Desde o nascimento a acalmar os nossos rebentos

Chupeta anatómica que ajuda a acalmar os bebés com uma ótima adaptação desde a nascença. Com as suas linhas delicadas adaptam se perfeitamente as necessidades do recém nascido. Compatível com a amamentação ajuda a acalmar o bebé. Recomendo a 100%

Pontos positivos

Bebe adapta se bem

Pontos negativos

De momento no encontrei nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m

Date of Use 2024-10-19

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m

Date of Use 2024-10-19

18/11/2024

Portugal

Portugal

bom produto

Funcionam bastante bem, e a caixa de transporte reutilizável que funciona também como esterilizador é uma ótimo vantagem para sempre que tiver de esterilizar rapido e eficaz. Parecem bastante confortáveis e o meu bebe gostou muito. Recomendo bastante a quem tiver duvidas para chupeta de um bebê recem nascido

Pontos positivos

a caixinha transportadora que funciona como esterilizador

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m

Date of Use 2024-10-18

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m

Date of Use 2024-10-18

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Peças de plástico rígido, excluindo a tetina de silicone (abordagem de equilíbrio de massas).

  2. O teste a consumidores dos EUA de 2023 confirma a aceitação de 98% da tetina texturizada Philips Avent utilizada nas nossas chupetas Ultra (n=201).

  3. Com base nos resultados do teste ao consumidor dos EUA (2023, n=201).

  4. Em comparação com os métodos tradicionais de esterilização (ferver) para chupetas.

  5. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.