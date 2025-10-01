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Deixe a pele do seu bebé respirar
Sem BPA
Conjunto de 2, 80% origem vegetal*
0-6m
Os orifícios no escudo ventilam a pele do bebé, mantendo-a seca para o máximo conforto.
As nossas tetinas ortodônticas foram concebidas em silicone macio para apoiar o desenvolvimento oral natural, ajudando a reduzir o risco de má oclusão. O pescoço estreito foi concebido para reduzir a pressão entre a língua e o palato. As chupetas Philips Avent Ultra são certificadas de forma independente pela Oral Health Foundation. Totalmente fabricadas em silicone de grau alimentar, são mais resistentes e duradouras do que as tetinas de borracha (látex) e não contêm BPA, BPS, ftalato, PVC nem hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.
As nossas tetinas em silicone texturizadas foram concebidas para imitar a sensação do peito da mãe. Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptaram, uma média de 98% disse que os seus bebés aceitaram as chupetas Philips Avent Ultra.
4.7
de 5
682
Críticas
98%
recomendam este produto
talvez
01/10/2025
Portugal
O produto é perfeito!
As melhores chuchas!! São as favoritas do meu bebe desde o nascimento (atualmente tem quase 7 meses). Não aceita outra!!
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/20 2 chupetas 6-18m
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/20 2 chupetas 6-18m
OnegativePT
05/12/2023
Portugal
Parte da promoção
As chupetas mais indicadas para os bebés!
O nosso bebé desde que nasceu que só testou 2 marcas de chupetas e desde que usa estas que não quer outra chupeta. Ele adora a tetina e chucha como se não houvesse amanhã! Tanto ele como nós não trocamos estas chupetas por outras. Para não falar que os valores dos packs são super aceitáveis.
Pontos positivos
Tetina
Pontos negativos
Tetina um pouco frágil para bebés com dentes
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m
DCintao
17/11/2023
Portugal
Parte da promoção
Desing apelativo
Estas chuchas tem um desing apelativo. O bebe adaptou-se bem. Tem uns desenhos muito engraçados que o bebe adorou. De fácil estrelizacao devido à sua caixa de armazenamento.
Pontos positivos
Desing apelativo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Peças de plástico rígido, excluindo a tetina de silicone (abordagem de equilíbrio de massas).
Com base nos resultados do teste ao consumidor dos EUA (2023, n=201).
O teste a consumidores dos EUA de 2023 confirma a aceitação de 98% da tetina texturizada Philips Avent utilizada nas nossas chupetas Ultra (n=201).
Em comparação com os métodos tradicionais de esterilização (ferver) para chupetas.