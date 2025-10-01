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  • Deixa a pele do seu bebé respirar
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Philips Avent Chupetaultra air

SCF080/26

4.7
| (682) Críticas | 98% recomendam este produto
Deixa a pele do seu bebé respirar
Calmante e respirável com orifícios amplos. 9 em cada 10 pais concordam: as chupetas Philips Avent Ultra Air são confortáveis para o meu bebé.** O alívio calmante está sempre perto, independentemente de quem estiver a cuidar do bebé. Agora com materiais 80% origem vegetal.*
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Orifícios mais amplos para um maior conforto

Deixa a pele do seu bebé respirar

  • Deixe a pele do seu bebé respirar

  • Sem BPA

  • Conjunto de 2, 80% origem vegetal*

  • 6-18m

Os orifícios amplos deixam a pele do seu bebé respirar

Os orifícios amplos deixam a pele do seu bebé respirar

Os orifícios no escudo ventilam a pele do bebé, mantendo-a seca para o máximo conforto.

Tetina ortodôntica concebida para um desenvolvimento oral natural

Tetina ortodôntica concebida para um desenvolvimento oral natural

As nossas tetinas ortodônticas foram concebidas em silicone macio para apoiar o desenvolvimento oral natural, ajudando a reduzir o risco de má oclusão. O pescoço estreito foi concebido para reduzir a pressão entre a língua e o palato. As chupetas Philips Avent Ultra são certificadas de forma independente pela Oral Health Foundation. Totalmente fabricadas em silicone de grau alimentar, são mais resistentes e duradouras do que as tetinas de borracha (látex) e não contêm BPA, BPS, ftalato, PVC nem hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.

Adorada por bebés com 98% de aceitação da tetina***

Adorada por bebés com 98% de aceitação da tetina***

As nossas tetinas em silicone texturizadas foram concebidas para imitar a sensação do peito da mãe. Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptaram, uma média de 98% disse que os seus bebés aceitaram as chupetas Philips Avent Ultra.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

682

Críticas

98%

recomendam este produto

01/10/2025

Portugal

Portugal

O produto é perfeito!

As melhores chuchas!! São as favoritas do meu bebe desde o nascimento (atualmente tem quase 7 meses). Não aceita outra!!

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/20 2 chupetas 6-18m

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/20 2 chupetas 6-18m

05/12/2023

Portugal

Portugal

As chupetas mais indicadas para os bebés!

O nosso bebé desde que nasceu que só testou 2 marcas de chupetas e desde que usa estas que não quer outra chupeta. Ele adora a tetina e chucha como se não houvesse amanhã! Tanto ele como nós não trocamos estas chupetas por outras. Para não falar que os valores dos packs são super aceitáveis.

Pontos positivos

Tetina

Pontos negativos

Tetina um pouco frágil para bebés com dentes

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m

17/11/2023

Portugal

Portugal

Desing apelativo

Estas chuchas tem um desing apelativo. O bebe adaptou-se bem. Tem uns desenhos muito engraçados que o bebe adorou. De fácil estrelizacao devido à sua caixa de armazenamento.

Pontos positivos

Desing apelativo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Peças de plástico rígido, excluindo a tetina de silicone (abordagem de equilíbrio de massas).

  2. Com base nos resultados do teste ao consumidor dos EUA (2023, n=201).

  3. O teste a consumidores dos EUA de 2023 confirma a aceitação de 98% da tetina texturizada Philips Avent utilizada nas nossas chupetas Ultra (n=201).

  4. Em comparação com os métodos tradicionais de esterilização (ferver) para chupetas.

  5. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.