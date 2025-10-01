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Deixe a pele do seu bebé respirar
Ortodôntica e sem BPA
Embalagem de 2
0-6m
Os orifícios amplos ventilam a pele do seu bebé, mantendo-a seca e suave.
Quando perguntámos às mães como os seus bebés se adaptam às nossas tetinas em silicone texturizadas, em média, 98% disseram que os seus bebés aceitam as chupetas Ultra Soft e Ultra Air Philips Avent.
Tomámos a decisão consciente de utilizar um tipo de silicone seguro e inerte nas nossas tetinas Ultra Soft e Ultra Air, amplamente utilizado em produtos médicos, que não possui substâncias químicas perigosas, endócrinas ativas (por exemplo, BPA) nem alergénios.
4.7
de 5
682
Críticas
98%
recomendam este produto
talvez
01/10/2025
Portugal
O produto é perfeito!
As melhores chuchas!! São as favoritas do meu bebe desde o nascimento (atualmente tem quase 7 meses). Não aceita outra!!
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/20 2 chupetas 6-18m
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/20 2 chupetas 6-18m
OnegativePT
05/12/2023
Portugal
Parte da promoção
As chupetas mais indicadas para os bebés!
O nosso bebé desde que nasceu que só testou 2 marcas de chupetas e desde que usa estas que não quer outra chupeta. Ele adora a tetina e chucha como se não houvesse amanhã! Tanto ele como nós não trocamos estas chupetas por outras. Para não falar que os valores dos packs são super aceitáveis.
Pontos positivos
Tetina
Pontos negativos
Tetina um pouco frágil para bebés com dentes
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m
DCintao
17/11/2023
Portugal
Parte da promoção
Desing apelativo
Estas chuchas tem um desing apelativo. O bebe adaptou-se bem. Tem uns desenhos muito engraçados que o bebe adorou. De fácil estrelizacao devido à sua caixa de armazenamento.
Pontos positivos
Desing apelativo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Os testes de consumidores americanos, realizados em 2016-2017, apresentam uma média de 98% de aceitação da tetina texturizada Philips Avent, utilizada nas nossas chupetas Ultra Air e Ultra Soft.
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização