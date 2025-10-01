De início a minha filha estranho a chucha, mas passado 1 hora ou 2h já não a largou mais. As chuchas são muito fofinhas, no entanto não sei se os desenhos vão durar muito tempo… a tetina é arredondada e tem um silicone fininho, não é duro, é agradável ao toque, quando a chucha está na boca, não fica encontrada à cara, o que faz com que não transpire nem fique babada. Gostei muito da ideia da caixinha dar para levar ao microondas para ferver as chuchas, é muito prático, por exemplo quando vamos a algum lado e a chucha cai ao chão, basta meter um pouco de água e levar ao microondas e pronto fica esterilizada, não temos de ficar muito tempo à espera e não temos de ficar com chuchas sujas guardadas. A minha filha gostou muito da chucha e eu não tenho mais nada a apontar, acho deviam experimentar, principalmente quando os bebés são esquisitos com as chuchas.