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  • Mais suave para peles sensíveis
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Philips Avent Pacifierultra soft

SCF091/38

4.7

| (733) Críticas | 99% recomendam este produto

Mais suave para peles sensíveis

Cuidados premium para peles sensíveis com escudo flexível. 9 em cada 10 pais concordam: o meu bebé não tem irritação da pele depois de começar a utilizar a chupeta Ultra Soft.** O alívio calmante está sempre perto, independentemente de quem estiver a cuidar do bebé. Agora com materiais 80% à base de plantas.*

Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Concebida para reduzir a irritação da pele**

Mais suave para peles sensíveis

  • Para pele sensível

  • Sem BPA

  • Conjunto de 2, 80% à base de plantas*

  • 0-6m

O escudo macio e flexível reduz a irritação**

O escudo macio e flexível reduz a irritação**

A pele dos bebés precisa de um cuidado extra. A tecnologia de escudo macio acompanha as curvas naturais do rosto do seu bebé, provocando menos marcas na pele e menos irritação**. O nosso escudo arredondado minimiza a pressão nas bochechas para uma suavidade extra.

Tetina ortodôntica concebida para um desenvolvimento oral natural

Tetina ortodôntica concebida para um desenvolvimento oral natural

As nossas tetinas ortodônticas foram concebidas em silicone macio para apoiar o desenvolvimento oral natural, ajudando a reduzir o risco de má oclusão. O gargalo estreito foi concebida para reduzir a pressão entre a língua e o palato. As chupetas Philips Avent Ultra são certificadas de forma independente pela Oral Health Foundation. Totalmente fabricadas em silicone de grau alimentar, são mais resistentes e duradouras do que as tetinas de borracha (látex) e não contêm BPA, BPS, ftalato, PVC nem hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.

Adorada por bebés com 98% de aceitação da tetina***

Adorada por bebés com 98% de aceitação da tetina***

As nossas tetinas em silicone texturizadas foram concebidas para imitar a sensação do peito da mãe. Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptaram, uma média de 98% disse que os seus bebés aceitaram as chupetas Philips Avent Ultra.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

733

Críticas

99%

recomendam este produto

28/10/2025

Portugal

Portugal

O meu bebé adorou

O meu filho só usa as chupetas da marca Philips. São as únicas que pega. Sem dúvida as melhores.

Pontos positivos

Grande aceitação dos bebés

Pontos negativos

Não encontrei desvantagens

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2024-09-28

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2024-09-28

23/10/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente produto

O meu filho não queria pegar em nenhuma as das chupetas e consegui que pegasse nestas

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2024-09-23

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2024-09-23

19/10/2025

Portugal

Portugal

Chupeta extraordinária

Malmrecebi a chupeta fiquei completamente fascinada pela sauvidade desta, muito suave ao toque, mesmono meu bebé mal a sentiu na mão começou a sorrir, vi mesmo nele que gostou da sensação. Apeaar de ele usar chupeta de outra marca, não hesitou em colocar na boca, ao que me deixou incrédula pois por norma não costuma aceitar nada de novo, adorou e partir daquelale dia passou a ser a sua chupeta. Portanto fez comnque tivesse de comprar mais para suplentes durante a noite. Muito obrigado philips realmente surpreender-me pela positiva, pois não conhecia e arrependo de não ter usado desdo o início, pois o material com que é feita é formidável.

Pontos positivos

Tetina e textura incrível, super macia

Pontos negativos

Não encontrei

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF093/05 ultra soft

Date of Use 2024-09-19

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2024-09-19

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Peças de plástico rígido, excluindo a tetina de silicone (abordagem de equilíbrio de massas).

  2. 87% concordaram que o seu bebé não apresentou irritação da pele depois de começar a utilizar a Philips Avent Ultra Soft (2023, n=201).

  3. O teste a consumidores dos EUA de 2023 confirma a aceitação de 98% da tetina texturizada Philips Avent utilizada nas nossas chupetas Ultra (n=201).

  4. Em comparação com os métodos tradicionais de esterilização (ferver) para chupetas.

  5. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.