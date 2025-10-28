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Mais suave para peles sensíveis
Cuidados premium para peles sensíveis com escudo flexível. 9 em cada 10 pais concordam: o meu bebé não tem irritação da pele depois de começar a utilizar a chupeta Ultra Soft.** O alívio calmante está sempre perto, independentemente de quem estiver a cuidar do bebé. Agora com materiais 80% à base de plantas.*
Para pele sensível
Sem BPA
1 embalagem, 80% à base de plantas*
0-6m
A pele dos bebés precisa de um cuidado extra. A tecnologia de escudo macio acompanha as curvas naturais do rosto do seu bebé, provocando menos marcas na pele e menos irritação**. O nosso escudo arredondado minimiza a pressão nas bochechas para uma suavidade extra.
As nossas tetinas ortodônticas foram concebidas em silicone macio para apoiar o desenvolvimento oral natural, ajudando a reduzir o risco de má oclusão. O gargalo estreito foi concebida para reduzir a pressão entre a língua e o palato. As chupetas Philips Avent Ultra são certificadas de forma independente pela Oral Health Foundation. Totalmente fabricadas em silicone de grau alimentar, são mais resistentes e duradouras do que as tetinas de borracha (látex) e não contêm BPA, BPS, ftalato, PVC nem hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.
As nossas tetinas em silicone texturizadas foram concebidas para imitar a sensação do peito da mãe. Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptaram, uma média de 98% disse que os seus bebés aceitaram as chupetas Philips Avent Ultra.
4.7
de 5
733
Críticas
99%
recomendam este produto
CucaP
28/10/2025
Portugal
Parte da promoção
O meu bebé adorou
O meu filho só usa as chupetas da marca Philips. São as únicas que pega. Sem dúvida as melhores.
Pontos positivos
Grande aceitação dos bebés
Pontos negativos
Não encontrei desvantagens
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2024-09-28
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2024-09-28
23/10/2025
Portugal
Comprador verificado
Excelente produto
O meu filho não queria pegar em nenhuma as das chupetas e consegui que pegasse nestas
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2024-09-23
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2024-09-23
19/10/2025
Portugal
Parte da promoção
Chupeta extraordinária
Malmrecebi a chupeta fiquei completamente fascinada pela sauvidade desta, muito suave ao toque, mesmono meu bebé mal a sentiu na mão começou a sorrir, vi mesmo nele que gostou da sensação. Apeaar de ele usar chupeta de outra marca, não hesitou em colocar na boca, ao que me deixou incrédula pois por norma não costuma aceitar nada de novo, adorou e partir daquelale dia passou a ser a sua chupeta. Portanto fez comnque tivesse de comprar mais para suplentes durante a noite. Muito obrigado philips realmente surpreender-me pela positiva, pois não conhecia e arrependo de não ter usado desdo o início, pois o material com que é feita é formidável.
Pontos positivos
Tetina e textura incrível, super macia
Pontos negativos
Não encontrei
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-19
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-19
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Peças de plástico rígido, excluindo a tetina de silicone (abordagem de equilíbrio de massas).
87% concordaram que o seu bebé não apresentou irritação da pele depois de começar a utilizar a Philips Avent Ultra Soft (2023, n=201).
O teste a consumidores dos EUA de 2023 confirma a aceitação de 98% da tetina texturizada Philips Avent utilizada nas nossas chupetas Ultra (n=201).
Em comparação com os métodos tradicionais de esterilização (ferver) para chupetas.
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.