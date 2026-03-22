Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Mais suave para peles sensíveis
Cuidados premium para peles sensíveis com escudo flexível. 9 em cada 10 pais concordam: o meu bebé não tem irritação da pele depois de começar a utilizar a chupeta Ultra Soft.** O alívio calmante está sempre perto, independentemente de quem estiver a cuidar do bebé. Agora com materiais 80% à base de plantas.*
Escudo que brilha no escuro
Sem BPA
Conjunto de 2, 80% à base de plantas*
0-6m
A pele dos bebés precisa de um cuidado extra. A tecnologia de escudo macio acompanha as curvas naturais do rosto do seu bebé, provocando menos marcas na pele e menos irritação**. O nosso escudo arredondado minimiza a pressão nas bochechas para uma suavidade extra.
As nossas tetinas ortodônticas foram concebidas em silicone macio para apoiar o desenvolvimento oral natural, ajudando a reduzir o risco de má oclusão. O gargalo estreito foi concebida para reduzir a pressão entre a língua e o palato. As chupetas Philips Avent Ultra são certificadas de forma independente pela Oral Health Foundation. Totalmente fabricadas em silicone de grau alimentar, são mais resistentes e duradouras do que as tetinas de borracha (látex) e não contêm BPA, BPS, ftalato, PVC nem hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.
As nossas tetinas em silicone texturizadas foram concebidas para imitar a sensação do peito da mãe. Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptaram, uma média de 98% disse que os seus bebés aceitaram as chupetas Philips Avent Ultra.
4.8
de 5
306
Críticas
99%
recomendam este produto
Cpjinx
22/03/2026
Portugal
Parte da promoção
Life saver
A chucha Philips Avent ultra macio noturno é, sem dúvida, a nossa melhor aliada para noites tranquilas. O facto de brilhar no escuro é um verdadeiro 'life saver': encontramos a chucha num segundo sem ter de acender luzes e despertar o bebé. Para além da praticidade noturna, a proteção flexível é incrivelmente suave para a pele sensível; o meu bebé não apresenta qualquer irritação ou marca de pressão desde que a começámos a usar. É reconfortante saber que é uma tetina ortodôntica, desenvolvida com profissionais e agora ainda mais sustentável, com 80% de materiais vegetais. Uma escolha premium, amiga do planeta e, acima de tudo, adorada pelo meu bebé. Recomendo a 100%!
Pontos positivos
brilha no escuro e protege a pele sensível com o máximo conforto e sustentabilidade.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF094/02 noturna Ultra Soft
Date of Use 2026-02-22
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF094/02 noturna Ultra Soft
Date of Use 2026-02-22
Mia_5
22/03/2026
Portugal
Parte da promoção
Chuchar confortavel!
Acho de extrema qualidade o material deste artigo. O bebe sente conforto, não danifica facilmente e facil lavar.
Pontos positivos
Design adaptavel
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF094/02 noturna Ultra Soft
Date of Use 2026-02-22
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF094/02 noturna Ultra Soft
Date of Use 2026-02-22
Nitinha
18/03/2026
Portugal
Parte da promoção
O produto é óptimo
O produto é óptimo, super macio e muito adaptado à boca dos bebés. O meu filho adora estas chupetas por serem muito macias e ajudam muito a não irritar a pele. Também são fáceis de encontrar de noite quando a perde. Recomendo muito
Pontos positivos
Muito fáceis de lavar porque trazem a sua caixinha
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF094/04 noturna Ultra Soft
Date of Use 2026-02-18
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF094/04 noturna Ultra Soft
Date of Use 2026-02-18
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Peças de plástico rígido, excluindo a tetina de silicone (abordagem de equilíbrio de massas)
87% concordaram que o seu bebé não apresentou irritação da pele depois de começar a utilizar a Philips Avent Ultra Soft (2023, n=201)
O teste a consumidores dos EUA de 2023 confirma a aceitação de 98% da tetina texturizada Philips Avent utilizada nas nossas chupetas Ultra (n=201)
Em comparação com os métodos tradicionais de esterilização (ferver) para chupetas
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização