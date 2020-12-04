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  • Desenvolvida para as necessidades de conforto diárias do seu bebé
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Descontinuado

Philips AventChupeta Classic

SCF169/28

4.8

| (168) Críticas | 97% recomendam este produto

Desenvolvida para as necessidades de conforto diárias do seu bebé

Ajude o seu bebé a acalmar com a chupeta Philips Avent Classic. Disponível em diversas cores, a nossa tetina ortodôntica colapsável respeita o desenvolvimento oral natural do seu bebé.

Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Chupeta com designs coloridos e brilhantes

Desenvolvida para as necessidades de conforto diárias do seu bebé

  • Para um conforto essencial

  • 6-18m

  • Ortodôntica e sem BPA

  • Embalagem de 2

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.

Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido

Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido

Pode ter a certeza de que o conforto do seu bebé está em boas mãos. Esta chupeta foi fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido.*

Pega de segurança para remoção fácil

Pega de segurança para remoção fácil

A nossa pega de segurança permite-lhe remover facilmente a chupeta do seu bebé a qualquer momento. Até as mãos mais pequeninas a conseguem agarrar!

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

168

Críticas

97%

recomendam este produto

04/12/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Satisfaz as necessidades do meu rapazinho.

As unicas do mercado que o meu bebé aceitou. Excelente qualidade !

Pontos positivos

Segurança

Pontos negativos

Venda não ser possivel em separado.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF169/47 Chupeta Classic

Date of Use 2019-12-04

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF169/47 Chupeta Classic

Date of Use 2019-12-04

19/02/2020

España

España

Genial

Después de varios meses probando este producto no tengo nada malo que decir, al contrario, a mi bebé le encanta y son de sus preferidos. Fácil para limpiarlo y estéticamente muy bonitos.

Pontos positivos

Todo

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF169/47 Chupete Classic

Date of Use 2019-10-19

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2019-10-19

26/11/2019

España

España

Chupetes Maravilla

Excelente producto, es muy anatómico, ligero y fácil de lavar. Recomiendo a toda la comunidad Philips.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF169/47 Chupete Classic

Date of Use 2019-10-26

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF169/47 Chupete Classic

Date of Use 2019-10-26

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. A marca n.º1 mundial em chupetas

  2. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização

  3. A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento

  4. Fabricante do ano 2014