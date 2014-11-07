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Descontinuado
Desenvolvida para as necessidades de conforto diárias do seu bebé
Ajude o seu bebé a acalmar com a chupeta Philips Avent Classic. Disponível em diversas cores, a nossa tetina ortodôntica colapsável respeita o desenvolvimento oral natural do seu bebé.
Para um conforto essencial
0-6m
Ortodônticas e sem BPA
Embalagem de 2
Os bebés sabem do que gostam! Perguntámos às mães como os seus bebés reagiam às tetinas Philips Avent e 9 em cada 10 bebés aceitou as nossas chupetas.*
A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.
Pode ter a certeza de que o conforto do seu bebé está em boas mãos. Esta chupeta foi fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido.*
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
JaneDoe
07/11/2014
Deutschland
Comprador verificado
Toller Schnuller!
Mein Kind hat anfangs keine Schnuller genommen. Ich habe verschiedene Firmen und Sorten ausprobiert und bin schließlich auf Avent gestoßen. Und endlich habe ich einen Schnuller gefunden, den es angenommen hat.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF170/19 Classic pacifier
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF170/19 Classic pacifier
gum92
05/10/2011
France
beau design et discrète
pas de BPA et discrète une fois dans la bouche du bébé
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF170/19 Sucette classique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF170/19 Sucette classique
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
A marca n.º1 mundial em chupetas
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização
A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento
Fabricante do ano 2014
Testes online com 100 mães, Reino Unido 2012