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Descontinuado
SCF176/18
Com argola que brilha no escuro
0-6m
Ortodôntica e sem BPA
Embalagem de 2
Sabemos que voltar a adormecer o seu bebé é importante. A nossa argola exclusiva que brilha no escuro ajuda a encontrar esta chupeta sem ter de acender a luz.*
Os bebés sabem do que gostam! Perguntámos às mães como os seus bebés reagiam às tetinas Philips Avent e 9 em cada 10 bebés aceitou as nossas chupetas.*
A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.
3.4
de 5
30
Críticas
Verutska
28/05/2019
Portugal
Este produto é excelente quando a bebé perde a chupeta no escuro.
O conforto do costume mas visível de noite. Aconselho este produto assim como todos os que conheço da Philips Avent
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF176/18 Chupeta nocturna
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PledesmA
26/04/2016
España
Perfectos
Se ven bien en la oscuridad. Tamaño perfecto y de un buen material Mi niña ha cambiado de otra marca a los chupetes de avent y enseguida los acepto
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twilightes
04/12/2013
España
genial
elige estos chupetes para mi peque cuando nació,todo un acierto,por una parte no tuve ningun problema para compaginarlo con la lactancia materna y por otra parte resultaba genial que se iluminara y pudiera encontrarlo cuando se le caía sin tener que dar la luz
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Esta avaliação foi feita para SCF176/18 Chupete nocturno
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Antes de utilizar, exponha à luz a argola que brilha no escuro.
Testes online com 100 mães, Reino Unido 2012
A marca n.º1 mundial em chupetas
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização
A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento
Fabricante do ano 2014