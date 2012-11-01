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  • Trate a pele delicada com o conforto do ar
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Descontinuado

Philips AventChupetas Freeflow

SCF178/26

4.1
| (11) Críticas | 80% recomendam este produto
Trate a pele delicada com o conforto do ar
Deixe a pele do seu bebé respirar com a chupeta Philips Avent Freeflow. O escudo tem 6 furos para uma maior circulação do ar e foi desenvolvido para reduzir a irritação da pele. A nossa tetina ortodôntica colapsável respeita o desenvolvimento oral natural do seu bebé.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

As entradas de ar adicionais deixam a pele respirar

Trate a pele delicada com o conforto do ar

  • Acalma com o conforto do ar

  • 0-6m

  • Ortodônticas e sem BPA

  • Embalagem de 2

As entradas de ar adicionais deixam a pele do seu bebé respirar

As entradas de ar adicionais deixam a pele do seu bebé respirar

A pele precisa de respirar, especialmente a do seu bebé. O nosso escudo tem 6 entradas de ar para um fluxo de ar adicional, concebida para reduzir a irritação da pele.

9 em cada 10 bebés aceitam as nossas chupetas*

9 em cada 10 bebés aceitam as nossas chupetas*

Os bebés sabem do que gostam! Perguntámos às mães como os seus bebés reagiam às tetinas Philips Avent e 9 em cada 10 bebés aceitou as nossas chupetas.*

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.1

de 5

11

Críticas

80%

recomendam este produto

4
2

01/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Breastfeed baby took this dummy

I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF178/23 Freeflow soothers

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF178/23 Freeflow soothers

01/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Breastfeed baby took this dummy

I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!

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05/10/2017

Italia

Italia

Usa solo questo

Ho questo gigio perché prima del parto ho acquistato il giornale "io e il mio bimbo" che era in edicola con il gigio in omaggio, mio figlio dal primo momento ha accettato solo questo, nonostante io abbia provato con altri, ma li sputava tutti. Ovviamente lo consiglio ma è altrettanto ovvio che la cosa è soggettiva, varia da bimbo a bimbo.

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Esta avaliação foi feita para SCF178/13 Succhietti Airflow

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. A marca n.º1 mundial em chupetas

  2. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização

  3. A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento

  4. Testes online com 100 mães, Reino Unido 2012

  5. Fabricante do ano 2014