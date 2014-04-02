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Descontinuado

Philips AventChupetas ortodônticas avançadas

SCF184/13

4.5

| (12) Críticas | 92% recomendam este produto

Concebida para ajudar a um desenvolvimento oral saudável

A tetina ortodôntica avançada SCF184/13 da Philips Avent foi concebida para ajudar a um desenvolvimento oral saudável. Todas as nossas chupetas são feitas de silicone e não têm sabor nem cheiro. As cores estão sujeitas a alterações.

Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Concebida com o famoso ortodontista Dr. Hagemann

Concebida para ajudar a um desenvolvimento oral saudável

  • 0-6m

"Abas" exclusivas

"Abas" exclusivas

Tetina ortodôntica avançada com abas exclusivas que minimiza a pressão nas gengivas e nos dentes em desenvolvimento. As abas tornam a tetina mais ampla para que a pressão causada pela sucção do bebé seja distribuída de forma mais uniforme, resultando numa menor pressão por dente.

Tetina moldada

Tetina moldada

A tetina foi moldada de modo a permitir que a língua do bebé permaneça numa posição natural.

Tampa higiénica de encaixe

Tampa higiénica de encaixe

Para manter as tetinas esterilizadas.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

12

Críticas

92%

recomendam este produto

3
2

02/04/2014

España

España

El chupete favorito de mi hijo

Desde el principio ha sido el chupete favorito de mi hijo y ha probado muchos.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF184/14 Chupetes ortodónticos avanzados

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF184/14 Chupetes ortodónticos avanzados

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

this is the only dummy my baby took

My baby was a breastfed baby and didnt ever want a dummy just me to comfort her. this started to.become a problem as she would stay on the breast for hours so i thought i would try a dummy. i bought all sorts of dummies which would make my baby gag and everything. i then bought the philips orthadontic ones and my baby took to them straight away. i darent leave one at home as she cries for it when she is tired. the design is great and easy to clean and sterilise and they have caps to keep the teat sterile and clean. brilliant soother

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Esta avaliação foi feita para SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

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22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This is a gr8 safe product for your lil treasure!

I'm always weary of soothers for children, but i can assure you its a safe and RELIABLE product when you really need it! -(when you're trying to sleep lol!) excellent and fun designs..

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Esta avaliação foi feita para SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Não prenda a chupeta à volta do pescoço da criança, pois isto representa um perigo de estrangulamento.