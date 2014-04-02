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Descontinuado
Concebida para ajudar a um desenvolvimento oral saudável
A tetina ortodôntica avançada SCF184/13 da Philips Avent foi concebida para ajudar a um desenvolvimento oral saudável. Todas as nossas chupetas são feitas de silicone e não têm sabor nem cheiro. As cores estão sujeitas a alterações.
0-6m
Tetina ortodôntica avançada com abas exclusivas que minimiza a pressão nas gengivas e nos dentes em desenvolvimento. As abas tornam a tetina mais ampla para que a pressão causada pela sucção do bebé seja distribuída de forma mais uniforme, resultando numa menor pressão por dente.
A tetina foi moldada de modo a permitir que a língua do bebé permaneça numa posição natural.
Para manter as tetinas esterilizadas.
4.5
de 5
12
Críticas
92%
recomendam este produto
Manzanita
02/04/2014
España
El chupete favorito de mi hijo
Desde el principio ha sido el chupete favorito de mi hijo y ha probado muchos.
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Esta avaliação foi feita para SCF184/14 Chupetes ortodónticos avanzados
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sara247
29/07/2012
United Kingdom
this is the only dummy my baby took
My baby was a breastfed baby and didnt ever want a dummy just me to comfort her. this started to.become a problem as she would stay on the breast for hours so i thought i would try a dummy. i bought all sorts of dummies which would make my baby gag and everything. i then bought the philips orthadontic ones and my baby took to them straight away. i darent leave one at home as she cries for it when she is tired. the design is great and easy to clean and sterilise and they have caps to keep the teat sterile and clean. brilliant soother
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Esta avaliação foi feita para SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
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Honey786
22/07/2012
United Kingdom
This is a gr8 safe product for your lil treasure!
I'm always weary of soothers for children, but i can assure you its a safe and RELIABLE product when you really need it! -(when you're trying to sleep lol!) excellent and fun designs..
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Não prenda a chupeta à volta do pescoço da criança, pois isto representa um perigo de estrangulamento.