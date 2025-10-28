Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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ultra macia e flexível
0-6m
Ortodôntica e sem BPA
Embalagem de 2
A pele delicada precisa de cuidado extra. A nossa tecnologia de escudo permite que esta chupeta siga as curvas naturais do rosto do seu bebé para uma adaptação confortável. O seu bebé terá menos marcas e irritação na pele.
O nosso escudo arredondado minimiza a pressão para um acalmar confortável, que é suave nas bochechas do seu bebé.
Quando perguntámos às mães como os seus bebés se adaptam às nossas tetinas em silicone texturizadas, em média, 98% disseram que os seus bebés aceitam as chupetas ultra soft e ultra air Philips Avent.
Prémios
4.7
de 5
733
Críticas
99%
recomendam este produto
CucaP
28/10/2025
Portugal
Parte da promoção
O meu bebé adorou
O meu filho só usa as chupetas da marca Philips. São as únicas que pega. Sem dúvida as melhores.
Pontos positivos
Grande aceitação dos bebés
Pontos negativos
Não encontrei desvantagens
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft
23/10/2025
Portugal
Comprador verificado
Excelente produto
O meu filho não queria pegar em nenhuma as das chupetas e consegui que pegasse nestas
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft
19/10/2025
Portugal
Parte da promoção
Chupeta extraordinária
Malmrecebi a chupeta fiquei completamente fascinada pela sauvidade desta, muito suave ao toque, mesmono meu bebé mal a sentiu na mão começou a sorrir, vi mesmo nele que gostou da sensação. Apeaar de ele usar chupeta de outra marca, não hesitou em colocar na boca, ao que me deixou incrédula pois por norma não costuma aceitar nada de novo, adorou e partir daquelale dia passou a ser a sua chupeta. Portanto fez comnque tivesse de comprar mais para suplentes durante a noite. Muito obrigado philips realmente surpreender-me pela positiva, pois não conhecia e arrependo de não ter usado desdo o início, pois o material com que é feita é formidável.
Pontos positivos
Tetina e textura incrível, super macia
Pontos negativos
Não encontrei
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Desenvolvida em colaboração com profissionais de saúde e mães
Os testes de consumidores americanos, realizados em 2016-2017, apresentam uma média de 98% de aceitação da tetina texturizada Philips Avent, utilizada nas nossas chupetas ultra air e ultra soft.
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização
A marca n.º1 mundial em chupetas
A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento
85% das mães inquiridas entendem que esta chupeta é mais suave do que oito modelos de comparação de outras marcas líderes, pesquisa independente, EUA, Fevereiro de 2017