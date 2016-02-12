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Descontinuado
Prepare-se para a amamentação
O conjunto essencial para amamentação Philips Avent ajuda-a nos primeiros dias de amamentação.
Cuidados para o peito
Para se manter seca e confortável durante o dia.
Concebidos especificamente para proporcionar uma absorção extra e conforto durante a noite.
Utilizar quente para estimular o fluxo do leite - Utilizar frio para acalmar e aliviar - É fornecido com bolsas extra suaves para maior conforto
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Zsanett
12/02/2016
Österreich
Comprador verificado
Tolles Produkt
Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF257/00 Brustpflege Starter-Set
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.