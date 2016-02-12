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Philips AventConjunto essencial para cuidados de amamentação

SCF257/00

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Prepare-se para a amamentação

O conjunto essencial para amamentação Philips Avent ajuda-a nos primeiros dias de amamentação.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Conjunto para amamentação Avent

Prepare-se para a amamentação

  • Cuidados para o peito

12 discos de amamentação diurnos

12 discos de amamentação diurnos

Para se manter seca e confortável durante o dia.

6 discos de amamentação nocturnos

Concebidos especificamente para proporcionar uma absorção extra e conforto durante a noite.

2 discos de gel térmicos para utilização dupla

Utilizar quente para estimular o fluxo do leite - Utilizar frio para acalmar e aliviar - É fornecido com bolsas extra suaves para maior conforto

Especificações técnicas

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Críticas

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100%

recomendam este produto

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12/02/2016

Österreich

Österreich

Comprador verificado

Tolles Produkt

Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF257/00 Brustpflege Starter-Set

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Esta avaliação foi feita para SCF257/00 Brustpflege Starter-Set

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 