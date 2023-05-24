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Philips AventEsterilizador de biberões

SCF291/00

4.7
| (148) Críticas | 99% recomendam este produto
Esterilize em minutos e guarde
Esterilize até seis biberões com acessórios em apenas 10 minutos. O fino, mas espaçoso, Esterilizador de biberões avançado é rápido e eficiente, eliminando 99,9% dos germes* para maior tranquilidade em todas as refeições.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Esterilize em apenas 10 minutos

Esterilize em minutos e guarde

  • Esterilizador de biberões

  • Avançado

Diga adeus às bactérias prejudiciais

Diga adeus às bactérias prejudiciais

A esterilização é suave, eficaz e isenta de químicos com o Philips Avent. Cada esterilizador utiliza exclusivamente o poder do vapor puro para matar 99,9% dos germes prejudiciais*.

Um ciclo de esterilização demora apenas 10 minutos

Um ciclo de esterilização demora apenas 10 minutos

Experimente a velocidade e a segurança com o ciclo de esterilização que demora apenas 10 minutos, após o qual o esterilizador se desliga automaticamente.

Concebido para reduzir a possibilidade de odores desagradáveis

Concebido para reduzir a possibilidade de odores desagradáveis

O nosso novo tabuleiro de recolha protege a placa de aquecimento de gotas de leite, reduzindo a possibilidade de odores desagradáveis.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

148

Críticas

99%

recomendam este produto

24/05/2023

Portugal

Portugal

Super rápido e eficiente

Fácil de usar e cumpre o propósito. Além do design que é bastante moderno e compacto.

Pontos positivos

Rapidez

Pontos negativos

-

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF291/00 Esterilizador de biberões

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF291/00 Esterilizador de biberões

27/04/2022

Portugal

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Muito rápido e prático

Estava reticente relativamente à compra de um esterilizador mas a verdade é que estou muito satisfeita. Apesar de volumoso, é muito intuitivo. O facto de ser desmontável, ajuda bastante quando só é necessário esterilizar chupetas e coisas pequenas. O ciclo de esterilização é muito rápido também. Recomendo e estou muito satisfeita!

Pontos positivos

ciclo de esterilização rápida, fácil de usar, desmontável

Pontos negativos

em termos de tamanho, é um pouco volumoso mas tem o tamanho necessário para a capacidade do mesmo. O facto de ser desmontável também ajuda na arrumação.

Esta avaliação foi feita para SCF291/00 Esterilizador de biberões

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27/04/2022

Portugal

Portugal

Rápido e fácil de usar

Super fácil e prático de usar. É só adicionar água, ligar e em 10 minutos está pronto. Também achei muito fácil de limpar, o que ajuda bastante.

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Os resultados dos testes são fornecidos por um laboratório de testes independente.

  2. Durante o período de transição, há possibilidade de receber as embalagens antigas e as embalagens novas à base de papel