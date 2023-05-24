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Esterilizador de biberões
Avançado
A esterilização é suave, eficaz e isenta de químicos com o Philips Avent. Cada esterilizador utiliza exclusivamente o poder do vapor puro para matar 99,9% dos germes prejudiciais*.
Experimente a velocidade e a segurança com o ciclo de esterilização que demora apenas 10 minutos, após o qual o esterilizador se desliga automaticamente.
O nosso novo tabuleiro de recolha protege a placa de aquecimento de gotas de leite, reduzindo a possibilidade de odores desagradáveis.
4.7
de 5
148
Críticas
99%
recomendam este produto
BrunaF
24/05/2023
Portugal
Super rápido e eficiente
Fácil de usar e cumpre o propósito. Além do design que é bastante moderno e compacto.
Pontos positivos
Rapidez
Pontos negativos
-
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF291/00 Esterilizador de biberões
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RIsabel
27/04/2022
Portugal
Muito rápido e prático
Estava reticente relativamente à compra de um esterilizador mas a verdade é que estou muito satisfeita. Apesar de volumoso, é muito intuitivo. O facto de ser desmontável, ajuda bastante quando só é necessário esterilizar chupetas e coisas pequenas. O ciclo de esterilização é muito rápido também. Recomendo e estou muito satisfeita!
Pontos positivos
ciclo de esterilização rápida, fácil de usar, desmontável
Pontos negativos
em termos de tamanho, é um pouco volumoso mas tem o tamanho necessário para a capacidade do mesmo. O facto de ser desmontável também ajuda na arrumação.
Esta avaliação foi feita para SCF291/00 Esterilizador de biberões
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Karooool
27/04/2022
Portugal
Rápido e fácil de usar
Super fácil e prático de usar. É só adicionar água, ligar e em 10 minutos está pronto. Também achei muito fácil de limpar, o que ajuda bastante.
Sim, recomendo este produto
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Os resultados dos testes são fornecidos por um laboratório de testes independente.
Durante o período de transição, há possibilidade de receber as embalagens antigas e as embalagens novas à base de papel