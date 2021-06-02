Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Poupe 10%
Esterilizador e secador de biberões
Premium
A esterilização é suave, eficaz e isenta de químicos com o Philips Avent. Cada esterilizador utiliza exclusivamente o poder do vapor puro para matar 99,9% dos germes prejudiciais*.
Demora apenas 40 minutos a preparar os biberões para a próxima refeição do seu bebé. Após a potente esterilização a vapor, um jato concentrado de ar filtrado seca os biberões e os acessórios, permitindo que estejam prontos para utilização imediata.
O nosso novo tabuleiro de recolha protege a placa de aquecimento de gotas de leite, reduzindo a possibilidade de odores desagradáveis.
4.6
de 5
163
Críticas
97%
recomendam este produto
Mariana20
02/06/2021
Portugal
Parte da promoção
O estrelizador é excelente!
Recomendo o produto, para alem do seu design moderno, funciona super bem e efetua o trabalho que promete. Obrigada pela oportunidade de experimentar e aconselho.
Pontos positivos
Elegancia, prático e rápido
Pontos negativos
Não tem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF293/00 Esterilizador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF293/00 Esterilizador
Lokaut
21/05/2021
Portugal
Parte da promoção
Adorei
Prático e rápido e higiénico. Vou recomendar a todas as mamas. Adorei
Pontos positivos
Prático
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF293/00 Esterilizador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF293/00 Esterilizador
senhorita
19/05/2021
Portugal
Parte da promoção
Supera as expectativas
Um produto vencedor! A experiência com o novo esterilizador Philips AVENT 4 em 1 é fantástica. Sobressaem como aspetos que superam a expectativas a rapidez de todo o processo e o facto de fazer a secagem após esterilização! A secagem sem dúvida que é um aspeto que ajuda imenso, pois é só pegar e usar os utensílios sem demoras. A capacidade também é suficiente, e mesmo que seja necessário usar por duas vezes o processo é tão rápido que não há qualquer desvantagem. Estou extremamente agradada com a performance do produto. Quanto ao aspeto do esterilizador também ele é moderno e de material resistente, fica muito bem em qualquer cozinha. Recomendo a todas as mães
Pontos positivos
Secagem ,rapidez e o design. muito satisfeita com a opção de ventilação que seca todos os elementos.
Pontos negativos
Tamanho grande, que não chega a ser uma desvantagem, visto ser inevitável
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF293/00 Esterilizador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF293/00 Esterilizador
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Os resultados dos testes são fornecidos por um laboratório de testes independente.
Durante o período de transição, há possibilidade de receber as embalagens antigas e as embalagens novas à base de papel