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-10% desconto com codigo: WBFW26

Philips AventEsterilizador

SCF293/00

4.6
| (163) Críticas | 97% recomendam este produto
Esterilizar, secar e armazenar
Esteja a postos para a próxima refeição do bebé em 40 minutos. O Esterilizador de biberões e o Secador de alta qualidade utiliza jatos de ar filtrado para secar os biberões antes de desligar. O esterilizador é rápido e higiénico, eliminando 99,9% dos germes* para maior tranquilidade em todas as refeições.
Ver todos os benefícios

Poupe 10%

WBFW26
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

O vapor potente esteriliza, o ar filtrado seca

Esterilizar, secar e armazenar

  • Esterilizador e secador de biberões

  • Premium

Diga adeus às bactérias prejudiciais

Diga adeus às bactérias prejudiciais

A esterilização é suave, eficaz e isenta de químicos com o Philips Avent. Cada esterilizador utiliza exclusivamente o poder do vapor puro para matar 99,9% dos germes prejudiciais*.

Um ciclo completo de esterilização e secagem demora apenas 40 minutos

Um ciclo completo de esterilização e secagem demora apenas 40 minutos

Demora apenas 40 minutos a preparar os biberões para a próxima refeição do seu bebé. Após a potente esterilização a vapor, um jato concentrado de ar filtrado seca os biberões e os acessórios, permitindo que estejam prontos para utilização imediata.

Concebido para reduzir a possibilidade de odores desagradáveis

Concebido para reduzir a possibilidade de odores desagradáveis

O nosso novo tabuleiro de recolha protege a placa de aquecimento de gotas de leite, reduzindo a possibilidade de odores desagradáveis.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.6

de 5

163

Críticas

97%

recomendam este produto

02/06/2021

Portugal

Portugal

O estrelizador é excelente!

Recomendo o produto, para alem do seu design moderno, funciona super bem e efetua o trabalho que promete. Obrigada pela oportunidade de experimentar e aconselho.

Pontos positivos

Elegancia, prático e rápido

Pontos negativos

Não tem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF293/00 Esterilizador

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF293/00 Esterilizador

21/05/2021

Portugal

Portugal

Adorei

Prático e rápido e higiénico. Vou recomendar a todas as mamas. Adorei

Pontos positivos

Prático

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19/05/2021

Portugal

Portugal

Supera as expectativas

Um produto vencedor! A experiência com o novo esterilizador Philips AVENT 4 em 1 é fantástica. Sobressaem como aspetos que superam a expectativas a rapidez de todo o processo e o facto de fazer a secagem após esterilização! A secagem sem dúvida que é um aspeto que ajuda imenso, pois é só pegar e usar os utensílios sem demoras. A capacidade também é suficiente, e mesmo que seja necessário usar por duas vezes o processo é tão rápido que não há qualquer desvantagem. Estou extremamente agradada com a performance do produto. Quanto ao aspeto do esterilizador também ele é moderno e de material resistente, fica muito bem em qualquer cozinha. Recomendo a todas as mães

Pontos positivos

Secagem ,rapidez e o design. muito satisfeita com a opção de ventilação que seca todos os elementos.

Pontos negativos

Tamanho grande, que não chega a ser uma desvantagem, visto ser inevitável

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Os resultados dos testes são fornecidos por um laboratório de testes independente.

  2. Durante o período de transição, há possibilidade de receber as embalagens antigas e as embalagens novas à base de papel