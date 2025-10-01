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  • Uma chupeta leve e respirável
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Philips Aventchupeta ultra air

SCF344/20

4.7
| (682) Críticas | 98% recomendam este produto
Uma chupeta leve e respirável
Acalme o seu bebé com uma chupeta que permite que a pele respire. A ultra air Philips Avent possui orifícios extremamente grandes para manter a pele seca. O seu escudo leve foi concebido para permitir o máximo fluxo de ar. Disponível em várias cores e vários designs.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

As entradas de ar extra grandes deixam a pele do seu bebé respirar

Uma chupeta leve e respirável

  • Deixe a pele do seu bebé respirar

  • 0-6m

  • Ortodôntica e sem BPA

  • Embalagem de 2

4 orifícios de ventilação extragrandes

4 orifícios de ventilação extragrandes

A ultra air foi desenvolvida para permitir o máximo de fluxo de ar, para que a pele sensível do bebé possa respirar.

A pele mantém-se mais seca ao mesmo tempo que acalma

A pele mantém-se mais seca ao mesmo tempo que acalma

A pele do seu pequenote mantém-se mais seca ao mesmo tempo que o acalma, graças ao design respirável desta chupeta, que cria o máximo de fluxo de ar.

Cantos arredondados para maior conforto ao acalmar

Cantos arredondados para maior conforto ao acalmar

O escudo ultra air é leve e possui cantos arredondados para o conforto do seu bebé.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

682

Críticas

98%

recomendam este produto

01/10/2025

Portugal

Portugal

O produto é perfeito!

As melhores chuchas!! São as favoritas do meu bebe desde o nascimento (atualmente tem quase 7 meses). Não aceita outra!!

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/20 2 chupetas 6-18m

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/20 2 chupetas 6-18m

05/12/2023

Portugal

Portugal

As chupetas mais indicadas para os bebés!

O nosso bebé desde que nasceu que só testou 2 marcas de chupetas e desde que usa estas que não quer outra chupeta. Ele adora a tetina e chucha como se não houvesse amanhã! Tanto ele como nós não trocamos estas chupetas por outras. Para não falar que os valores dos packs são super aceitáveis.

Pontos positivos

Tetina

Pontos negativos

Tetina um pouco frágil para bebés com dentes

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m

17/11/2023

Portugal

Portugal

Desing apelativo

Estas chuchas tem um desing apelativo. O bebe adaptou-se bem. Tem uns desenhos muito engraçados que o bebe adorou. De fácil estrelizacao devido à sua caixa de armazenamento.

Pontos positivos

Desing apelativo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Os testes de consumidores americanos, realizados em 2016-2017, apresentam uma média de 98% de aceitação da tetina texturizada Philips Avent, utilizada nas nossas chupetas ultra air e ultra soft para bebés de 0 a 6 m e 6 a 18 meses.

  2. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização

  3. A marca n.º1 mundial em chupetas

  4. Fabricante do ano 2014