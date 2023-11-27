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Philips Avent Ultra airchupeta com brinquedo

SCF349/13

4.7
| (308) Críticas | 97% recomendam este produto
Deixa a pele do seu bebé respirar
Acalme com o conforto do ar. A chupeta Philips Avent Ultra Air tem orifícios amplos para manter a pele do seu bebé seca. Tem uma tetina mais firme para dentes e gengivas em crescimento. Disponível em várias cores e designs.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Concebida para proporcionar conforto durante o crescimento dos dentes

Deixa a pele do seu bebé respirar

  • Tetina firme

  • Ortodôntica e sem BPA

  • Embalagem de 2

  • 18M+

Deixa a pele do bebé respirar

Deixa a pele do bebé respirar

Os orifícios amplos ventilam a pele do seu bebé, mantendo-a seca e suave.

Tetina mais firme

Tetina mais firme

A tetina mais firme respeita o formato natural do palato, dentes e gengivas.

Tetina 100% em silicone de grau alimentar

Tetina 100% em silicone de grau alimentar

Tomámos a decisão consciente de utilizar um tipo de silicone seguro e inerte nas nossas tetinas Ultra Soft e Ultra Air, amplamente utilizado em produtos médicos, que não possui substâncias químicas perigosas, endócrinas ativas (por exemplo, BPA) nem alergénios.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

308

Críticas

97%

recomendam este produto

27/11/2023

Portugal

Portugal

Produto de excelência qualidade

Adorei testar estas chuchas o meu bebê adpatou se perfeitamente e adorou as chuchas

Pontos positivos

Bico excelente

Pontos negativos

Não ter luz

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+

27/11/2023

Portugal

Portugal

O produto é muito suave, resistente aos dentes

A chupeta é suave, adaptável a qualquer criança, esteticamente bonita e de super qualidade

Pontos positivos

Qualidade

Pontos negativos

Nao enconcontrei

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+

Sim, recomendo este produto

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24/11/2023

Portugal

Portugal

Chupeta ultra sir

Escolhi dar uma avaliação de 5 estrelas porque a forma como foi desenhada a chupeta é diferenciada das outras chupetas a criança respira melhor devido aos buracos largos que possui nas extremidades

Pontos positivos

O fluxo respiratório é consideravelmente mais elevado

Pontos negativos

A cores , a minha filha opta sempre por chupetas com cores mais vivas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.