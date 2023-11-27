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Tetina mais firme
Ortodôntica e sem BPA
Embalagem de 2
18M+
Os orifícios amplos ventilam a pele do seu bebé, mantendo-a seca e suave.
A tetina mais firme respeita o formato natural do palato, dentes e gengivas.
Tomámos a decisão consciente de utilizar um tipo de silicone seguro e inerte nas nossas tetinas Ultra Soft e Ultra Air, amplamente utilizado em produtos médicos, que não possui substâncias químicas perigosas, endócrinas ativas (por exemplo, BPA) nem alergénios.
4.7
de 5
308
Críticas
97%
recomendam este produto
27/11/2023
Portugal
Parte da promoção
Produto de excelência qualidade
Adorei testar estas chuchas o meu bebê adpatou se perfeitamente e adorou as chuchas
Pontos positivos
Bico excelente
Pontos negativos
Não ter luz
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+
Lu1562
27/11/2023
Portugal
Parte da promoção
O produto é muito suave, resistente aos dentes
A chupeta é suave, adaptável a qualquer criança, esteticamente bonita e de super qualidade
Pontos positivos
Qualidade
Pontos negativos
Nao enconcontrei
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+
Hpegas
24/11/2023
Portugal
Parte da promoção
Chupeta ultra sir
Escolhi dar uma avaliação de 5 estrelas porque a forma como foi desenhada a chupeta é diferenciada das outras chupetas a criança respira melhor devido aos buracos largos que possui nas extremidades
Pontos positivos
O fluxo respiratório é consideravelmente mais elevado
Pontos negativos
A cores , a minha filha opta sempre por chupetas com cores mais vivas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.