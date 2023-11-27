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Deixe a pele do seu bebé respirar
Sem BPA
Conjunto de 2, 80% à base de plantas*
Tetina mais firme para 18 m+
Os orifícios no escudo ventilam a pele do bebé, mantendo-a seca para o máximo conforto.
As nossas tetinas ortodônticas foram concebidas em silicone macio para apoiar o desenvolvimento oral natural, ajudando a reduzir o risco de má oclusão. O gargalo estreito foi concebida para reduzir a pressão entre a língua e o palato. As chupetas Philips Avent Ultra são certificadas de forma independente pela Oral Health Foundation. Totalmente fabricadas em silicone de grau alimentar, são mais resistentes e duradouras do que as tetinas de borracha (látex) e não contêm BPA, BPS, ftalato, PVC nem hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.
As nossas chupetas foram concebidas para facilitar o posicionamento natural da língua, o que é importante para o desenvolvimento da fala à medida que o seu bebé cresce. Extremamente firme, para proporcionar confortar ao bebé durante o crescimento dos dentes. A nossa tetina em silicone texturizada foi concebida para imitar a sensação do peito da mãe.
4.7
de 5
308
Críticas
97%
recomendam este produto
27/11/2023
Portugal
Parte da promoção
Produto de excelência qualidade
Adorei testar estas chuchas o meu bebê adpatou se perfeitamente e adorou as chuchas
Pontos positivos
Bico excelente
Pontos negativos
Não ter luz
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+
Date of Use 2022-10-27
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+
Date of Use 2022-10-27
Lu1562
27/11/2023
Portugal
Parte da promoção
O produto é muito suave, resistente aos dentes
A chupeta é suave, adaptável a qualquer criança, esteticamente bonita e de super qualidade
Pontos positivos
Qualidade
Pontos negativos
Nao enconcontrei
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+
Date of Use 2023-10-27
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+
Date of Use 2023-10-27
Hpegas
24/11/2023
Portugal
Parte da promoção
Chupeta ultra sir
Escolhi dar uma avaliação de 5 estrelas porque a forma como foi desenhada a chupeta é diferenciada das outras chupetas a criança respira melhor devido aos buracos largos que possui nas extremidades
Pontos positivos
O fluxo respiratório é consideravelmente mais elevado
Pontos negativos
A cores , a minha filha opta sempre por chupetas com cores mais vivas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+
Date of Use 2022-10-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+
Date of Use 2022-10-24
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Peças de plástico rígido, excluindo a tetina de silicone (abordagem de equilíbrio de massas).
Com base nos resultados do teste ao consumidor dos EUA (2023, n=201).
O teste a consumidores dos EUA de 2023 confirma a aceitação de 98% da tetina texturizada Philips Avent utilizada nas nossas chupetas Ultra (n=201).
Em comparação com os métodos tradicionais de esterilização (ferver) para chupetas.
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.