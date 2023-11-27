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Philips Avent Pacifierultra air

SCF349/58

4.7
| (308) Críticas | 97% recomendam este produto
Deixa a pele do seu bebé respirar
Calmante e respirável com orifícios amplos. 9 em cada 10 pais concordam: as chupetas Philips Avent Ultra Air são confortáveis para o meu bebé.** O alívio calmante está sempre perto, independentemente de quem estiver a cuidar do bebé. Agora com materiais 80% à base de plantas.*
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Concebida para proporcionar conforto durante o crescimento dos dentes

Deixa a pele do seu bebé respirar

  • Deixe a pele do seu bebé respirar

  • Sem BPA

  • Conjunto de 2, 80% à base de plantas*

  • Tetina mais firme para 18 m+

Os orifícios amplos deixam a pele do seu bebé respirar

Os orifícios amplos deixam a pele do seu bebé respirar

Os orifícios no escudo ventilam a pele do bebé, mantendo-a seca para o máximo conforto.

Tetina ortodôntica concebida para um desenvolvimento oral natural

Tetina ortodôntica concebida para um desenvolvimento oral natural

As nossas tetinas ortodônticas foram concebidas em silicone macio para apoiar o desenvolvimento oral natural, ajudando a reduzir o risco de má oclusão. O gargalo estreito foi concebida para reduzir a pressão entre a língua e o palato. As chupetas Philips Avent Ultra são certificadas de forma independente pela Oral Health Foundation. Totalmente fabricadas em silicone de grau alimentar, são mais resistentes e duradouras do que as tetinas de borracha (látex) e não contêm BPA, BPS, ftalato, PVC nem hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.

Tetina mais firme para dentes saudáveis

Tetina mais firme para dentes saudáveis

As nossas chupetas foram concebidas para facilitar o posicionamento natural da língua, o que é importante para o desenvolvimento da fala à medida que o seu bebé cresce. Extremamente firme, para proporcionar confortar ao bebé durante o crescimento dos dentes. A nossa tetina em silicone texturizada foi concebida para imitar a sensação do peito da mãe.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

308

Críticas

97%

recomendam este produto

27/11/2023

Portugal

Portugal

Produto de excelência qualidade

Adorei testar estas chuchas o meu bebê adpatou se perfeitamente e adorou as chuchas

Pontos positivos

Bico excelente

Pontos negativos

Não ter luz

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+

Date of Use 2022-10-27

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+

Date of Use 2022-10-27

27/11/2023

Portugal

Portugal

O produto é muito suave, resistente aos dentes

A chupeta é suave, adaptável a qualquer criança, esteticamente bonita e de super qualidade

Pontos positivos

Qualidade

Pontos negativos

Nao enconcontrei

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+

Date of Use 2023-10-27

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2023-10-27

24/11/2023

Portugal

Portugal

Chupeta ultra sir

Escolhi dar uma avaliação de 5 estrelas porque a forma como foi desenhada a chupeta é diferenciada das outras chupetas a criança respira melhor devido aos buracos largos que possui nas extremidades

Pontos positivos

O fluxo respiratório é consideravelmente mais elevado

Pontos negativos

A cores , a minha filha opta sempre por chupetas com cores mais vivas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+

Date of Use 2022-10-24

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+

Date of Use 2022-10-24

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Peças de plástico rígido, excluindo a tetina de silicone (abordagem de equilíbrio de massas).

  2. Com base nos resultados do teste ao consumidor dos EUA (2023, n=201).

  3. O teste a consumidores dos EUA de 2023 confirma a aceitação de 98% da tetina texturizada Philips Avent utilizada nas nossas chupetas Ultra (n=201).

  4. Em comparação com os métodos tradicionais de esterilização (ferver) para chupetas.

  5. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.