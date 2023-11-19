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Escudo que brilha no escuro
Sem BPA
Conjunto de 2, 80% à base de plantas*
0-6m
Os orifícios no escudo ventilam a pele do bebé, mantendo-a seca para o máximo conforto.
As nossas tetinas ortodônticas foram concebidas em silicone macio para apoiar o desenvolvimento oral natural, ajudando a reduzir o risco de má oclusão. O gargalo estreito foi concebida para reduzir a pressão entre a língua e o palato. As chupetas Philips Avent Ultra são certificadas de forma independente pela Oral Health Foundation. Totalmente fabricadas em silicone de grau alimentar, são mais resistentes e duradouras do que as tetinas de borracha (látex) e não contêm BPA, BPS, ftalato, PVC nem hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.
As nossas tetinas em silicone texturizadas foram concebidas para imitar a sensação do peito da mãe. Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptaram, uma média de 98% disse que os seus bebés aceitaram as chupetas Philips Avent Ultra.
4.7
de 5
343
Críticas
99%
recomendam este produto
minervinal
19/11/2023
Portugal
Parte da promoção
Excelente escolha
Gostei muito desta chupeta porque é muito leve, macia e o bebé aceitou-a imediatamente. Notei que acalma mais quando lhe dou esta chupeta naqueles períodos do sono mais agitados e acaba por dormir mais tempo. A fluorescência é fantástica para encontrar a chupeta sem acender a luz e dá noites mais descansadas (fácil de encontrar, fácil de colocar e de ver se está ainda na boca do bebé).
Pontos positivos
Brilha no escuro; macia; fácil aceitação
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF376/18 2 chupetas noturnas 0-6m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF376/18 2 chupetas noturnas 0-6m
Dina123
18/11/2023
Portugal
Parte da promoção
As melhores chupetas
Chupetas têm uma regiao oral adequada à boca do bebé, os orifícios permitem realmente que pele "respire" e são muitos bonitas . O brilho no escuro ajuda muito nos bebés que usam chupetas de noite.
Pontos positivos
Formato, brilho no escuro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF376/18 2 chupetas noturnas 0-6m
Sim, recomendo este produto
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Zezame
18/11/2023
Portugal
Parte da promoção
Excelente produto
Meu bebê aceitou muito bem a retina, excelente produto, assim como outros da marca. E é muito fofa por na brilhar no escuro.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF376/18 2 chupetas noturnas 0-6m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF376/18 2 chupetas noturnas 0-6m
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Peças de plástico rígido, excluindo a tetina de silicone (abordagem de equilíbrio de massas).
Com base nos resultados do teste ao consumidor dos EUA (2023, n=201).
O teste a consumidores dos EUA de 2023 confirma a aceitação de 98% da tetina texturizada Philips Avent utilizada nas nossas chupetas Ultra (n=201).
Em comparação com os métodos tradicionais de esterilização (ferver) para chupetas.
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.