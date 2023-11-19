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  • Deixa a pele do seu bebé respirar
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Philips Avent Pacifierultra air noturna

SCF376/30

4.7
| (343) Críticas | 99% recomendam este produto
Deixa a pele do seu bebé respirar
Calmante e respirável com orifícios amplos. 9 em cada 10 pais concordam: as chupetas Philips Avent Ultra Air são confortáveis para o meu bebé.** Além disso, brilham no escuro, por isso, o conforto e o alívio são sempre fáceis de encontrar. Agora com materiais 80% à base de plantas.*
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Fácil de encontrar no escuro

Deixa a pele do seu bebé respirar

  • Escudo que brilha no escuro

  • Sem BPA

  • Conjunto de 2, 80% à base de plantas*

  • 6-18m

Os orifícios amplos deixam a pele do seu bebé respirar

Os orifícios amplos deixam a pele do seu bebé respirar

Os orifícios no escudo ventilam a pele do bebé, mantendo-a seca para o máximo conforto.

Tetina ortodôntica concebida para um desenvolvimento oral natural

Tetina ortodôntica concebida para um desenvolvimento oral natural

As nossas tetinas ortodônticas foram concebidas em silicone macio para apoiar o desenvolvimento oral natural, ajudando a reduzir o risco de má oclusão. O gargalo estreito foi concebida para reduzir a pressão entre a língua e o palato. As chupetas Philips Avent Ultra são certificadas de forma independente pela Oral Health Foundation. Totalmente fabricadas em silicone de grau alimentar, são mais resistentes e duradouras do que as tetinas de borracha (látex) e não contêm BPA, BPS, ftalato, PVC nem hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.

Adorada por bebés com 98% de aceitação da tetina***

Adorada por bebés com 98% de aceitação da tetina***

As nossas tetinas em silicone texturizadas foram concebidas para imitar a sensação do peito da mãe. Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptaram, uma média de 98% disse que os seus bebés aceitaram as chupetas Philips Avent Ultra.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.7

de 5

343

Críticas

99%

recomendam este produto

1

19/11/2023

Portugal

Portugal

Excelente escolha

Gostei muito desta chupeta porque é muito leve, macia e o bebé aceitou-a imediatamente. Notei que acalma mais quando lhe dou esta chupeta naqueles períodos do sono mais agitados e acaba por dormir mais tempo. A fluorescência é fantástica para encontrar a chupeta sem acender a luz e dá noites mais descansadas (fácil de encontrar, fácil de colocar e de ver se está ainda na boca do bebé).

Pontos positivos

Brilha no escuro; macia; fácil aceitação

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF376/18 2 chupetas noturnas 0-6m

Sim, recomendo este produto

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18/11/2023

Portugal

Portugal

As melhores chupetas

Chupetas têm uma regiao oral adequada à boca do bebé, os orifícios permitem realmente que pele "respire" e são muitos bonitas . O brilho no escuro ajuda muito nos bebés que usam chupetas de noite.

Pontos positivos

Formato, brilho no escuro

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18/11/2023

Portugal

Portugal

Excelente produto

Meu bebê aceitou muito bem a retina, excelente produto, assim como outros da marca. E é muito fofa por na brilhar no escuro.

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Peças de plástico rígido, excluindo a tetina de silicone (abordagem de equilíbrio de massas).

  2. Com base nos resultados do teste ao consumidor dos EUA (2023, n=201).

  3. O teste a consumidores dos EUA de 2023 confirma a aceitação de 98% da tetina texturizada Philips Avent utilizada nas nossas chupetas Ultra (n=201).

  4. Em comparação com os métodos tradicionais de esterilização (ferver) para chupetas.

  5. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.