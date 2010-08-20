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Descontinuado
SCF504/30
30 ml
Contém óleo de coco e aloé vera, ambos ingredientes naturais, para hidratar a pele e suavizar os mamilos.
Não é necessário remover antes de amamentar.
Contém Medilan™, uma lanolina de grau extra puro, que penetra nas camadas exteriores da pele para aumentar os níveis de hidratação e garantir a elasticidade.