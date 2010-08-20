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  • Hidrata e suaviza a pele
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Descontinuado

Philips AventCreme protector para mamilos Avent

SCF504/30

3.8
| (5) Críticas
Hidrata e suaviza a pele
Hidrata e suaviza os mamilos secos ou sensíveis. Fácil de aplicar e sem necessidade de remoção antes de amamentar.
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Com lanolina de grau puro medicinal e aloé vera

Hidrata e suaviza a pele

  • 30 ml

com óleo de coco e aloé vera

Contém óleo de coco e aloé vera, ambos ingredientes naturais, para hidratar a pele e suavizar os mamilos.

Apropriado para o bebé

Não é necessário remover antes de amamentar.

Contém lanolina

Contém Medilan™, uma lanolina de grau extra puro, que penetra nas camadas exteriores da pele para aumentar os níveis de hidratação e garantir a elasticidade.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Manual do proprietário

  • PDF ficheiro, 182.8 kB
  • 20 October 2020

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