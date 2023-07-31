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Fácil de beber
200 ml
6 m+
menino
.
A válvula está incorporada no bico, assegurando que a montagem é rápida e simples.
O recipiente do copo com bico foi concebido para permitir um agarrar fácil para mãos pequenas.
4.2
de 5
109
Críticas
88%
recomendam este produto
JAG86
31/07/2023
Portugal
Parte da promoção
Prático e ergonómico
Copo ergonómico e de fácil aprendizagem, sendo que a bébé aprendeu logo a usar o copo sem grande explicação. A tetina é bastante maleável e resistente sendo que é perfeito para o bébé explorar e ir mordendo enquanto bebe. todo o fabrico é de qualidade tendo sofrido bastantes quedas e nunca partiu nem deformou.
Pontos positivos
fácil aprendizagem e tetina de qualidade.
Pontos negativos
sem desvantagens até à data.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF551/03 Copo com bico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF551/03 Copo com bico
marianaccgc
31/07/2023
Portugal
Parte da promoção
Produto cumpre a função
O produto é fácil de agarrar. A minha bebé começou a beber mais água graças a este biberão. Com um biberão de outra marca testado anteriormente ela fica a com o nariz tapado devido à curvatura da base da retina e bebe pouca água. Além disso este tem maior abertura permitindo melhor o fluxo da água.
Pontos positivos
Fácil de agarrar. Tetina não obstrui o nariz. Boa abertura para saída da água.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF551/03 Copo com bico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF551/03 Copo com bico
Pepsodente
19/07/2023
Portugal
Parte da promoção
Produto funcional, prático e de rápida adaptação
Experiência no geral muito positiva com o SCF551/03 Copo com bico; Gosto muito do produto pois pode ser lavável na maquina de lavar, é constituido apenas por 3 componentes (o que ajuda na limpeza); é compatível com biberões e copos Philips Avent; o formato do bico ajuda bastante na adaptação ao copo (adaptação muito rápida ao mesmo devido a isto). De realçar que o produto é de 200 ml e que embora seja considerado 6m+, neste caso foi usado com um bebé de 4meses e um de 18meses, sendo que neste último o único inconveniente é a quantidade, sugere-se considerar um modelo de 400 ml ou 550 ml.
Pontos positivos
Lavável na máquina de lavar loiça; bico de fácil adaptação ao bebé; poucas peças no geral
Pontos negativos
Ser apenas de 200 ml, considerar copos destes até 400 ml
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF551/03 Copo com bico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF551/03 Copo com bico
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.